De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, ADIDAS y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentaron oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia.

“El diseño, que combina el tradicional amarillo característico del equipo con un patrón sutil y elegante de alas de mariposa, busca capturar la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto. Cada detalle rinde tributo al espíritu colombiano y a su historia cultural y deportiva”, explicó la Federación.

También, agregó que las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia, se convierten en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo.

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de ADIDAS.

Características del uniforme

El nuevo uniforme mantiene el característico color amarillo vibrante, acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional. En el pecho, el escudo de la Federación resalta con orgullo, mientras las tres franjas rojas de ADIDAS recorren los hombros, aportando un toque moderno y audaz.

En la parte posterior, la palabra “COLOMBIA” aparece grabada en la parte alta de la espalda, reforzando el sentido de identidad y pertenencia. La textura de mariposas se extiende por toda la camiseta, creando una silueta visual única que, bajo la luz, se transforma con movimiento y relieve, recordando el vuelo de las mariposas que inspiraron su creación.

¿Cuánto será su precio?

La camiseta estará disponible en dos versiones: versión jugadora, confeccionada con la tecnología HEAT.RDY para máximo rendimiento y la versión para los hinchas, con tecnología AEROREADY. Ambas versiones estarán disponibles a partir del jueves 6 de noviembre de 2025 en la tienda online de la marca, puntos oficiales de ADIDAS y aliados comerciales.

Su valor y distintas versiones, de acuerdo con información publicada en su portal web, irá desde los $279.000 hasta los $599.000.