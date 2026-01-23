Ecuador propone reunión con Colombia para frenar guerra comercial

El Gobierno de Ecuador propuso al de Colombia sostener una reunión diplomática la próxima semana con el objetivo de abordar la creciente tensión comercial bilateral, originada tras la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas como reclamo por un mayor compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó este viernes que Quito recibió una propuesta inicial de Colombia para reunirse el domingo 25 de enero, aunque explicó que esa fecha no fue viable por compromisos previamente adquiridos por el Gobierno ecuatoriano.

Según explicó Sommerfeld, Ecuador planteó fechas alternativas durante la semana siguiente, manteniendo su disposición al diálogo diplomático.

“Hay una solicitud de cita el día domingo 25, pero ese día Ecuador está recibiendo una misión de seguridad de un país cooperante en los salones de Cancillería. Son agendas ya establecidas, pero Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana”, señaló la ministra en declaraciones ofrecidas desde el Parlamento Europeo, donde acompaña a Noboa en una visita oficial.

Escalada de medidas comerciales entre ambos países

La propuesta de reunión se produce en medio de una rápida escalada comercial entre los dos países. Esta semana, el presidente Daniel Noboa sorprendió al anunciar un arancel del 30 % a los productos colombianos, medida que fue respondida por Colombia con un gravamen equivalente a una veintena de productos ecuatorianos.

Además, Bogotá decidió suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador, suministro considerado clave para enfrentar las recientes crisis energéticas del país vecino. Como respuesta adicional, Quito impuso también un arancel del 30 % al transporte de petróleo colombiano que cruza su territorio.

La canciller Sommerfeld subrayó que, pese al conflicto comercial, el diálogo ha sido constante en materia de seguridad, especialmente en lo relacionado con la protección de fronteras.

“El diálogo siempre es parte importante de los procesos a nivel internacional, y con Colombia ha habido un vasto diálogo en seguridad, entendiendo que Ecuador no es un país productor de toda la droga que transita por su territorio”, afirmó.

En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico internacional de cocaína, producida mayoritariamente en Colombia. Las organizaciones criminales aprovechan la economía dolarizada y las rutas marítimas para enviar droga hacia Norteamérica y Europa, ya sea en lanchas rápidas o camuflada en contenedores de exportación.

“Por la frontera norte con Colombia es por donde permea toda la producción de cocaína hacia Ecuador”, precisó la ministra.

Justificación del arancel como “tasa de seguridad”

Sommerfeld indicó que Ecuador ha solicitado en múltiples ocasiones mayor presencia del Estado colombiano en la frontera, incluyendo conversaciones a nivel presidencial, sin obtener, según dijo, respuestas suficientes.

“Varias veces se ha solicitado mayor control, y lo que Ecuador ha hecho es poner una tasa de seguridad para cubrir costos que hoy no son compartidos”, explicó.

Agregó que el impacto no es solo económico: “No hablamos solo de gasto en seguridad, sino de la vida de los ecuatorianos”.

De acuerdo con datos de Fedexpor, en 2024 el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, con importaciones que alcanzaron los 1.756 millones. Entre enero y noviembre de 2025, el déficit fue de 852 millones de dólares, reflejando la persistencia del desequilibrio comercial.