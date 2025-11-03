El Mazda CX-30 se coronó como el vehículo más vendido en Colombia durante octubre de 2025 con 935 unidades matriculadas, en un mes donde el mercado automotor registró un crecimiento del 36,3% con 25.278 vehículos nuevos, según el más reciente reporte de Andemos.

El modelo japonés lidera un top 5 compuesto por el Kia Picanto (912 unidades) en segundo lugar y el Kia K3 en sus versiones Sedán y Cross (896 unidades) en tercera posición, demostrando el dominio coreano en el mercado colombiano, seguido por la Renault Duster (701 unidades) y cerrando la lista del top 5 está Chevrolet Onix (657 unidades).



Le puede interesar: Electrificación impulsa el parque automotor en Colombia

Kia domina con estrategia de doble frente

La presencia de dos modelos de Kia en el podio evidencia la efectividad de la estrategia de la marca coreana, que cubre simultáneamente el segmento de entrada con el Picanto y el segmento de sedanes y crossovers con el Kia K3.

Este último, en particular, registró un crecimiento del 39,6% respecto al año anterior, consolidándose como una de las apuestas más exitosas del año. La variedad de opciones en el portafolio de Kia le ha permitido capturar diferentes segmentos de mercado de manera simultánea.

Renault resurge con modelos clave y tecnología híbrida

Aunque no logró colocar modelos en el top 3, Renault demostró una notable recuperación con dos vehículos en el top 5: la Duster Nacional (701 unidades) en cuarto lugar y el Logan (565 unidades) en sexta posición, este último con un extraordinario crecimiento del 70,7%.

Además, la marca francesa evidenció una transición exitosa hacia la electrificación con la nueva Koleos Full Hybrid, que registró un aumento del 685,4% y se ubicó en la posición 15, mientras la Duster E-Tech entró al top 20, confirmando la creciente aceptación de las tecnologías híbridas entre los colombianos.

El mercado consolida su recuperación con tendencias claras

Los resultados de octubre reflejan un mercado en plena recuperación, donde conviven vehículos tradicionales de combustión con una oferta creciente de electrificados. Marcas como BYD con su Yuan Up (451 unidades, +126,6%) y Suzuki con sus modelos Fronx (+106,5%) y S-Cross (+89,7%) mostraron los crecimientos más espectaculares.

En contraste, modelos como el Mazda 2 (-12,3%) y la Toyota Land Cruiser Prado (-6,4%) enfrentaron desafíos en un mercado cada vez más competitivo y segmentado.