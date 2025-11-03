En un trabajo interinstitucional entre el Ejército Nacional, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Bogotá, Bomberos Bogotá, la Defensa Civil, la Policía Nacional y otros organismos de socorro, se logró el rescate exitoso de Nangyl Tenzing, un alpinista estadounidense de 48 años nacido en la India, quien permaneció perdido por más de 24 horas en los cerros de Monserrate y Guadalupe.

El operativo se activó la tarde del domingo 2 de noviembre, luego de que la hermana del turista reportara a las autoridades que había recibido una llamada de él, en la que manifestaba estar desorientado y sin posibilidad de encontrar la salida, tras haber ingresado por su cuenta a través de un camino no autorizado dentro del sistema oficial de senderos. Poco después, se perdió el contacto.

La búsqueda, coordinada bajo el Puesto de Mando Unificado (PMU), se concentró en sectores de alta complejidad como el río Arzobispo, Marraneras y Piedra Amarilla, zonas caracterizadas por su vegetación densa, alta pendiente y baja señal telefónica. Para la localización, se desplegaron las capacidades de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército, con un pelotón especializado en rescate, binomios caninos, drones de reconocimiento aéreo y el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía.

El ciudadano fue encontrado consciente en la mañana de este lunes en una zona de difícil acceso. En el sitio, el personal médico le brindó los primeros auxilios y una valoración inicial, mientras se coordinaba su traslado en ambulancia a un centro asistencial para su correcta estabilización y observación. La Oficina de Turismo de Bogotá fue la entidad que confirmó el éxito de la operación y el estado del rescatado.

Además de las entidades mencionadas, en el operativo también participaron la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Policía de Turismo, que acompañó el proceso para verificar su estado de salud.