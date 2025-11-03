Inicio
Before Club, en la mira tras la muerte de Jaime Esteban Moreno

Lun, 03/11/2025 - 10:40
La investigación apunta al bar donde estuvo el joven antes de ser asesinado; entre los señalados figuran el presunto agresor y dos mujeres capturadas.
Las autoridades adelantan investigaciones en el bar Before Club, ubicado en la avenida Caracas #63–98, donde habría estado Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado a pocas cuadras del lugar. El principal sospechoso del crimen es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, quien fue capturado en flagrancia, junto a Kaleidymar Paola Fernández y Bertha Parra Torres.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la captura de Suárez se produjo hacia las 3:35 a. m., luego de que la Policía hallara a la víctima inconsciente y con graves lesiones en la calle 64 con carrera 20.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo de Moreno, relató que, tras salir de Before Club, fueron atacados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los agresores, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Suárez Ortiz.

Indagaciones sobre el bar

El propietario del establecimiento figura como Andrés Adolfo Solano, quien, según registros de la Cámara de Comercio, sería pareja de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro. La congresista no ha confirmado ni desmentido esa relación, aunque en documentos públicos aparece un posible conflicto de intereses, dado que sería accionista del bar.

En 2021, Solano habría recibido un comparendo por presunta agresión a miembros de la Policía. Además, según informes revelados por W Radio, Pizarro y Solano fueron advertidos por las autoridades tras convocar a un evento el 20 de junio de este año sin los permisos requeridos.

El reporte señala que “la actividad no responde únicamente a los fines de movilización social manifestados por el organizador, sino que corresponde a un espectáculo público sin autorización emitida por la autoridad competente”.

Pronunciamiento del establecimiento

A través de su cuenta de Instagram, Before Club publicó un video en el que expresó solidaridad con la familia de Jaime Esteban Moreno y aseguró estar colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

En el mensaje, el bar cuestionó las versiones sobre el recorrido del joven luego de salir del lugar, pero insistió en su disposición a aportar información que permita esclarecer lo ocurrido la madrugada del 30 de octubre.

