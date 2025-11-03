Las autoridades adelantan investigaciones en el bar Before Club, ubicado en la avenida Caracas #63–98, donde habría estado Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado a pocas cuadras del lugar. El principal sospechoso del crimen es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, quien fue capturado en flagrancia, junto a Kaleidymar Paola Fernández y Bertha Parra Torres.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la captura de Suárez se produjo hacia las 3:35 a. m., luego de que la Policía hallara a la víctima inconsciente y con graves lesiones en la calle 64 con carrera 20.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo de Moreno, relató que, tras salir de Before Club, fueron atacados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los agresores, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Suárez Ortiz.

Indagaciones sobre el bar

El propietario del establecimiento figura como Andrés Adolfo Solano, quien, según registros de la Cámara de Comercio, sería pareja de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro. La congresista no ha confirmado ni desmentido esa relación, aunque en documentos públicos aparece un posible conflicto de intereses, dado que sería accionista del bar.