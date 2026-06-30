¿Quién es Miguel Gómez Martínez, el economista que suena para MinHacienda?

En los gobiernos, pocas decisiones generan tanta expectativa como la elección del ministro de Hacienda. De ese despacho dependen buena parte de las señales que recibe el país sobre el rumbo económico, la confianza de los mercados y la estabilidad fiscal. Por eso, uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Miguel Gómez Martínez, un economista con amplia trayectoria en el sector público, el sector privado y la academia.

Aunque el presidente electo Abelardo de la Espriella aún no ha oficializado su nombramiento, Gómez Martínez aparece entre los principales opcionados para asumir una de las carteras más estratégicas del próximo gobierno.

Un perfil técnico con experiencia pública y privada

Su perfil combina formación internacional con una amplia experiencia en la administración pública. Estudió Economía y Ciencia Política en Francia, donde también realizó estudios de posgrado en Economía Internacional. Esa preparación la complementó con una carrera enfocada en las políticas públicas y el desarrollo económico.

A lo largo de su vida profesional ha ocupado cargos de alto nivel. Fue presidente de Bancóldex, entidad desde la cual impulsó programas de financiación para el sector empresarial y el comercio exterior. También dirigió Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, y Asocolflores, una de las organizaciones más representativas del sector exportador colombiano.

Su experiencia en el Estado incluye haber sido vicecontralor general de la República y embajador de Colombia en Francia. Estas responsabilidades le permitieron conocer de cerca tanto el funcionamiento de las finanzas públicas como la política internacional y las relaciones económicas del país.

En el escenario político fue representante a la Cámara, donde participó en debates sobre institucionalidad, transparencia y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, su imagen ha estado más asociada al análisis económico y a la gestión técnica que a la confrontación partidista.

Tradición política y cercanía con De la Espriella

Miguel Gómez Martínez también pertenece a una de las familias con mayor tradición política en Colombia. Es hijo de Enrique Gómez Martínez, sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez. Ese legado ha marcado parte de su vida pública, aunque su carrera se ha construido principalmente desde la economía y la administración.

Otro elemento que hoy llama la atención es su cercanía con el presidente electo. Gómez Martínez fue profesor de Abelardo de la Espriella durante su formación universitaria, una relación académica que con los años se convirtió en un vínculo de confianza y respeto mutuo.

Si finalmente es designado ministro de Hacienda, tendrá sobre sus hombros algunos de los mayores desafíos del nuevo gobierno. Entre ellos están recuperar el crecimiento económico, fortalecer la inversión, mantener la disciplina fiscal, generar empleo y devolver confianza a empresarios, inversionistas y consumidores en un momento determinante para la economía colombiana.

Por ahora, su nombre sigue siendo uno de los más mencionados para ocupar el Ministerio de Hacienda. De confirmarse, el nuevo gobierno apostaría por un perfil con experiencia técnica, conocimiento del Estado y una larga trayectoria en el manejo de asuntos económicos, tres cualidades que suelen ser determinantes para dirigir la cartera más importante del equipo económico.