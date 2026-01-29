De cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026, la Registraduría aclaró cómo será la entrega de tarjetones en la mesa. El registrador Hernán Penagos dijo que los jurados entregarán de entrada los de Senado y Cámara, y que el tarjetón de consultas no se entregará automáticamente.

¿Qué se entregará en la mesa de votación?

Ese día conviven dos decisiones distintas. Por un lado, la elección de Congreso, con Senado y Cámara, que aplica para todos los ciudadanos habilitados. Por otro, la opción de participar en consultas interpartidistas para escoger candidaturas presidenciales, si el elector decide hacerlo.

La instrucción operativa que está sobre la mesa es sencilla. Los jurados entregan los dos tarjetones legislativos y, además, deben informar que existe un tarjetón adicional de consulta. Pero ese tercer tarjetón solo se entrega si el ciudadano lo solicita. No es un detalle menor, porque cambia el orden natural de la jornada y reduce el riesgo de que la consulta se vote por inercia.

La crítica de Cambio Radical y el foco en la imparcialidad

La aclaración llegó en medio de cuestionamientos de Cambio Radical. El partido pidió que la consulta se maneje estrictamente a solicitud, con una capacitación clara a jurados para que el procedimiento sea uniforme en todo el país.

El argumento central es el de imparcialidad. Para colectividades que no participan en consultas, entregar ese tarjetón sin que el votante lo pida puede leerse como una señal indebida o, al menos, como una fuente de confusión en la fila y en la mesa.

Tarjetón único y el debate por pedagogía

En paralelo, la Registraduría ha defendido la idea de un tarjetón único para las consultas. La razón es práctica y también política. Si hubiera varios tarjetones, el ciudadano tendría que pedir uno específico y eso podría exponer su preferencia, afectando el secreto del voto.

El debate no se agota ahí. Algunos han advertido que, si la pedagogía no es suficiente, puede crecer el riesgo de votos nulos, sobre todo si la gente marca más de una opción o mezcla instrucciones entre tarjetones.

¿Cómo participar si decide votar en la consulta?

La regla para el elector es simple. Si quiere participar, debe pedir el tarjetón de consulta y marcar una sola opción. Si no lo pide, vota solo por Senado y Cámara y listo. En ambos casos, lo clave será que el ciudadano llegue con claridad sobre qué está eligiendo y qué tarjetón corresponde a cada decisión.