VOZ TESTIMONIO (Jaime):

“…una primera inversión por $45.000.000, con la promesa de un 6 % de interés mensual… Liquidación trimestral…”

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“inversiones con una rentabilidad del 6 % mensual, pagadera de manera trimestral.”

VOZ TESTIMONIO (Anónimo):

“…un producto de ahorro con una rentabilidad interesante… una opción segura para proteger mi futuro.”

Pero la promesa, según estas versiones, no venía sola. Venía acompañada de señales de formalidad: papeles, explicaciones, oficinas, lenguaje financiero. Detalles que, para un ciudadano común, pesan.

VOZ TESTIMONIO (Jaime):

“…diligenciamos el formulario de vinculación… ingresé formalmente a la asociación.”

Y añade un documento que, en su lectura, reforzó la idea de “orden” y “bancarización”:

VOZ TESTIMONIO (Jaime):

“…me fue expedido el certificado de ahorro mutual… con un manejo muy organizado y bancarizado… lo cual reforzó mi confianza.”

Amparo cuenta una escena distinta, pero con el mismo resultado: fueron a ver y salieron más tranquilos.

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“…visitamos… las instalaciones… Conocimos las oficinas, el personal… todo se percibía claro, serio y confiable…”

En su testimonio aparece, además, un detalle que para muchas personas suena a “esto está en regla”: el componente tributario narrado como parte del mecanismo.

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“…se aplicaría una retención en la fuente del 7 %, la cual sería girada a la DIAN…”

Cómo se sostuvo la confianza: pagos, reinversión y endeudamiento

Si se juntan los testimonios, el caso operaba, presuntamente, como un circuito.

Primero, el enganche: la rentabilidad. Después, la validación: la gente pregunta, revisa, busca señales de legalidad. Y ahí vuelve el “sello”.

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“…nos tomamos un tiempo prudente averiguando sobre la legalidad…”

“…aparte de cumplir eso, estaba intervenida y administrada por la SUPERINTENDENCIA…”

Luego viene la decisión: consignaciones de montos altos. En el caso de Amparo, habla de un total de $360.000.000.

Después aparece una pieza que, según Jaime, termina de consolidar todo: los primeros pagos.

VOZ TESTIMONIO (Jaime):

“Al observar que… pagaba los intereses conforme a lo pactado, fui realizando nuevas inversiones…”

Y ahí entra el escalón más sensible de esta historia: reinversión y deuda.

VOZ TESTIMONIO (Jaime):

“Tomé un préstamo… por $50.000.000…”

“…otro préstamo… por $50.000.000…”

“…pago aproximadamente $3.000.000 mensuales solo en intereses.”

En el testimonio de Amparo hay otra capa: la identidad de la asociación, ligada, en el nombre, a Fuerza Pública, que, según su percepción, transmitía confianza.

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“…era un sello de confianza adicional… nos transmitía la idea de seriedad, honor y cumplimiento.”

Y lo más delicado, dicho por ella misma, es cómo entendió el rol del Estado dentro de esa intervención:

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“…el Estado Colombiano en cabeza de la SUPERINTENDENCIA… era la encargada de administrar la asociación y por ende, su capital.”

El quiebre: “quedaban congelados”

Luego llega el momento en que, según las víctimas, el circuito se rompe. En un testimonio, la fecha es exacta: 31 de diciembre de 2024.

VOZ TESTIMONIO (Amparo):

“…recibimos un comunicado… en el que se informaba que: Todos los beneficios y la inversión quedaban congelados.”

“Las devoluciones de capital se harían por meses…”

En el relato anónimo también se describe un cambio drástico: se suspenden pagos y aparece la incertidumbre.

VOZ TESTIMONIO (Anónimo):

“…se suspendieron los pagos de los intereses que habían sido pactados al inicio.”

Y aquí queda planteada la pregunta que abre el siguiente capítulo, sin anticipar conclusiones, pero con una tensión imposible de ignorar: si ASOMUFFAA era privada y, aun así, la intervención estatal se entendió como señal de control y respaldo, ¿qué ocurrió, en la práctica, mientras ese “sello” seguía ahí y la gente seguía tomando decisiones?

Porque en los meses siguientes este caso, según la reconstrucción que viene en el expediente, cambia de nivel: entra otra autoridad, con otras herramientas y otro alcance. Y cuando eso ocurra, la historia deja de ser solo un relato de confianza.

Versiones oficiales

KienyKe se comunicó con la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria) para conocer su versión sobre el caso; hasta el momento, no ha obtenido respuesta.