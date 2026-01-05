En KienyKe recibimos testimonios de personas que cuentan una historia parecida: invirtieron su plata donde creían que estaba más segura. No en un desconocido. No en una promesa “de la calle”. Sino, según relatan hoy, en un esquema que se presentaba como formal: ASOMUFFAA, una asociación mutual.
En términos simples, una mutual es una organización privada, solidaria y sin ánimo de lucro, creada para que sus asociados se apoyen entre sí y accedan a determinados servicios.
En este reportaje, Jaime y Amparo son víctimas reales que entregaron su testimonio a KienyKe. El tercer declarante también es una víctima real, pero su testimonio se presenta como Anónimo por razones de seguridad.
Y hubo una palabra que, para varios, lo cambió todo: “intervención”.
Aquí hay que aclarar algo desde el inicio, sin vueltas: ASOMUFFAA no es una entidad del Gobierno. Es privada. Entonces, ¿por qué aparece el Estado en esta historia? Porque el sector solidario tiene supervisión estatal, y una de las autoridades que puede entrar a actuar es la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria).
Y cuando se habla de toma de posesión, lo que suele ocurrir, dicho de manera sencilla, es que la autoridad puede apartar a los administradores y designar un agente especial para asumir la administración dentro del proceso.
Hasta ahí, lo institucional. Pero el punto de este capítulo no es una clase de derecho: es cómo, según los testimonios, esa arquitectura estatal, real y formal, se convirtió en algo más para quienes invirtieron: una señal de respaldo.
Cuando “intervención” suena a garantía
Jaime cuenta que la confianza empezó con una noticia: que Supersolidaria había intervenido a ASOMUFFAA. En su lectura, esa intervención era una señal de protección.
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “…cuando me enteré de que la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA había intervenido a la ASOCIACIÓN MUTUAL ASOMUFFAA, interpreté esa actuación como una señal… para proteger a los ahorradores…”
De ahí, dice, se instaló una idea que lo empujó a tomar decisiones económicas de alto impacto:
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “…me hizo pensar que estaba ante un esquema controlado, vigilado y seguro para colocar mis recursos de toda una vida.”
El declarante anónimo, que pidió reserva de identidad por seguridad, describe una interpretación todavía más directa sobre el rol del Estado:
VOZ TESTIMONIO (Anónimo):
- “…logré identificar que la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA… era la entidad Estatal encargada de administrar y recaudar los recursos de las personas.”
KienyKe marca aquí una línea con cuidado, porque de eso depende la lectura del caso: una cosa es que exista intervención administrativa y supervisión, y otra muy distinta es que eso signifique, automáticamente, “respaldo” sobre el dinero. Lo que muestran estos testimonios es que, en la práctica, la intervención se entendió, presuntamente, como un “sello” que volvía la decisión más fácil: si está intervenida, está controlada; si está controlada, está protegida.
La promesa: 6% mensual y un “paquete” de formalidad
A comienzos de 2023, según los relatos, a varias personas les hablaron de una mutual y, al mismo tiempo, les hablaron de rendimientos. El número se repite: 6% mensual.
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “…una primera inversión por $45.000.000, con la promesa de un 6 % de interés mensual… Liquidación trimestral…”
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “inversiones con una rentabilidad del 6 % mensual, pagadera de manera trimestral.”
VOZ TESTIMONIO (Anónimo):
- “…un producto de ahorro con una rentabilidad interesante… una opción segura para proteger mi futuro.”
Pero la promesa, según estas versiones, no venía sola. Venía acompañada de señales de formalidad: papeles, explicaciones, oficinas, lenguaje financiero. Detalles que, para un ciudadano común, pesan.
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “…diligenciamos el formulario de vinculación… ingresé formalmente a la asociación.”
Y añade un documento que, en su lectura, reforzó la idea de “orden” y “bancarización”:
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “…me fue expedido el certificado de ahorro mutual… con un manejo muy organizado y bancarizado… lo cual reforzó mi confianza.”
Amparo cuenta una escena distinta, pero con el mismo resultado: fueron a ver y salieron más tranquilos.
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “…visitamos… las instalaciones… Conocimos las oficinas, el personal… todo se percibía claro, serio y confiable…”
En su testimonio aparece, además, un detalle que para muchas personas suena a “esto está en regla”: el componente tributario narrado como parte del mecanismo.
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “…se aplicaría una retención en la fuente del 7 %, la cual sería girada a la DIAN…”
Cómo se sostuvo la confianza: pagos, reinversión y endeudamiento
Si se juntan los testimonios, el caso operaba, presuntamente, como un circuito.
Primero, el enganche: la rentabilidad. Después, la validación: la gente pregunta, revisa, busca señales de legalidad. Y ahí vuelve el “sello”.
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “…nos tomamos un tiempo prudente averiguando sobre la legalidad…”
- “…aparte de cumplir eso, estaba intervenida y administrada por la SUPERINTENDENCIA…”
Luego viene la decisión: consignaciones de montos altos. En el caso de Amparo, habla de un total de $360.000.000.
Después aparece una pieza que, según Jaime, termina de consolidar todo: los primeros pagos.
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “Al observar que… pagaba los intereses conforme a lo pactado, fui realizando nuevas inversiones…”
Y ahí entra el escalón más sensible de esta historia: reinversión y deuda.
VOZ TESTIMONIO (Jaime):
- “Tomé un préstamo… por $50.000.000…”
- “…otro préstamo… por $50.000.000…”
- “…pago aproximadamente $3.000.000 mensuales solo en intereses.”
En el testimonio de Amparo hay otra capa: la identidad de la asociación, ligada, en el nombre, a Fuerza Pública, que, según su percepción, transmitía confianza.
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “…era un sello de confianza adicional… nos transmitía la idea de seriedad, honor y cumplimiento.”
Y lo más delicado, dicho por ella misma, es cómo entendió el rol del Estado dentro de esa intervención:
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “…el Estado Colombiano en cabeza de la SUPERINTENDENCIA… era la encargada de administrar la asociación y por ende, su capital.”
El quiebre: “quedaban congelados”
Luego llega el momento en que, según las víctimas, el circuito se rompe. En un testimonio, la fecha es exacta: 31 de diciembre de 2024.
VOZ TESTIMONIO (Amparo):
- “…recibimos un comunicado… en el que se informaba que: Todos los beneficios y la inversión quedaban congelados.”
- “Las devoluciones de capital se harían por meses…”
En el relato anónimo también se describe un cambio drástico: se suspenden pagos y aparece la incertidumbre.
VOZ TESTIMONIO (Anónimo):
- “…se suspendieron los pagos de los intereses que habían sido pactados al inicio.”
Y aquí queda planteada la pregunta que abre el siguiente capítulo, sin anticipar conclusiones, pero con una tensión imposible de ignorar: si ASOMUFFAA era privada y, aun así, la intervención estatal se entendió como señal de control y respaldo, ¿qué ocurrió, en la práctica, mientras ese “sello” seguía ahí y la gente seguía tomando decisiones?
Porque en los meses siguientes este caso, según la reconstrucción que viene en el expediente, cambia de nivel: entra otra autoridad, con otras herramientas y otro alcance. Y cuando eso ocurra, la historia deja de ser solo un relato de confianza.
Versiones oficiales
KienyKe se comunicó con la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria) para conocer su versión sobre el caso; hasta el momento, no ha obtenido respuesta.