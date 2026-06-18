Cali, señalada por el Wall Street Journal como punto clave del narcotráfico

The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que presenta a Cali como un punto clave en la disputa contra el narcotráfico en Colombia. El informe señala que su cercanía con zonas cocaleras y rutas hacia el Pacífico ha convertido a la capital del Valle en un lugar estratégico para economías ilegales y grupos armados.

El reporte que mira hacia Cali

El diario estadounidense The Wall Street Journal puso a Cali en el centro de su más reciente análisis sobre la expansión del negocio de la cocaína en Colombia. El reportaje sostiene que la ciudad ocupa una posición clave por su cercanía con el norte del Cauca, una de las zonas asociadas a cultivos de coca, y por su conexión con corredores que conducen hacia el Pacífico colombiano.

Según el medio, esa ubicación ha hecho que la capital del Valle funcione como un punto de concentración para rentas ilegales, contrabando y disputas violentas vinculadas al narcotráfico. El artículo describe cómo las dinámicas rurales de los grupos armados se conectan con estructuras urbanas que operan en barrios de la ciudad.

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El informe también menciona episodios de violencia en sectores populares de Cali, entre ellos disputas por mercados locales de droga, ataques contra personas vinculadas a esas redes y hallazgos de víctimas en canales de drenaje. “Las drogas están detrás de todo aquí”, dijo el líder comunitario Wilson Muñoz, citado por el Wall Street Journal. La publicación plantea que el problema no se limita al tráfico internacional, sino que también tiene efectos directos en la seguridad urbana.

El contexto que ya advertían las autoridades

La lectura del WSJ coincide con alertas previas sobre la situación de seguridad en la ciudad. En septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural para Santiago de Cali, en la que advirtió sobre un escenario de riesgo por la convergencia entre conflicto armado, criminalidad organizada y economías ilegales.

La entidad señaló presencia o influencia de estructuras como el ELN, disidencias de las antiguas Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia, bandas locales y redes transnacionales. También advirtió que la ciudad es usada como nodo estratégico por su conexión con el sur del país, el Pacífico y mercados internacionales.

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El contexto nacional también ayuda a explicar la preocupación. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que en 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína. Además, indicó que Cauca y Nariño concentraron la mitad de la expansión de áreas cultivadas frente a 2022.

Para Cali, el efecto inmediato es de seguridad pública. La disputa por rentas ilegales afecta a comunidades urbanas y rurales, comerciantes, jóvenes, líderes sociales y población civil expuesta a extorsiones, reclutamiento, amenazas y enfrentamientos entre estructuras criminales.

Lo que sigue dependerá de la respuesta coordinada entre el Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades encargadas de prevención. La Defensoría formuló 35 recomendaciones, entre ellas fortalecer la respuesta rápida, la investigación judicial, la protección comunitaria y las medidas para reducir el reclutamiento de menores.

El reportaje del WSJ no abre una discusión nueva, pero sí internacionaliza un diagnóstico que las autoridades colombianas ya habían puesto sobre la mesa: Cali está en una zona estratégica para el narcotráfico y su seguridad depende de decisiones que combinen control territorial, investigación criminal y prevención social.