Coachella 2026: cuál es el costo total con entradas, comida y hospedaje

El festival Coachella 2026 abrió sus puertas este fin de semana en el Empire Polo Club de Indio, California, en medio de una creciente polémica por el alto costo de la experiencia completa. Con más de 100.000 asistentes cada año y una cartelera liderada por Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter, el evento vuelve a ser tendencia, pero no solo por su música, sino por los precios que enfrentan los asistentes.

Desde septiembre de 2025, los boletos generales tenían un precio inicial de USD 549, mientras que la entrada VIP alcanzaba los USD 1.199. Ambos tipos de acceso se agotaron en menos de una semana, reflejando la alta demanda del festival.

Sin embargo, el mercado secundario elevó significativamente los valores. En la plataforma oficial AXS, los pases de fin de semana llegaron a costar entre USD 6.000 y USD 7.000, mientras que en sitios como StubHub los precios superaron los USD 2.000, con entradas diarias desde USD 700.

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Gastos dentro del festival: comida, bebidas y merchandising

El costo de asistir a Coachella no termina con la entrada. Según datos recopilados por el usuario Today Years Old, el gasto promedio en alimentos, bebidas y productos oficiales asciende a USD 375 por persona, sin incluir transporte ni hospedaje.

En redes sociales, varios asistentes han documentado los precios. La creadora Christina Gonzalez reportó pagar USD 23 por un burrito pequeño y USD 25,01 por tres tacos, lo que generó críticas por el tamaño de las porciones y su valor. Otros ejemplos incluyen fideos por USD 23, papas con carne por USD 28 y una porción de pizza por USD 14.

Además, bebidas como refrescos cuestan USD 8, mientras que extras como salsas alcanzan los USD 2, incrementando rápidamente el gasto total dentro del evento.