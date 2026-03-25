El acoso sexual en Colombia vuelve al centro del debate tras recientes denuncias en medios, el sector público y la justicia, mientras nuevas cifras evidencian la magnitud del problema.

Según datos citados por la Defensoría del Pueblo, 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales, y casi 8 de cada 10 conocen casos similares en su entorno .

El informe advierte que no se trata de hechos aislados, sino de una violencia estructural presente en distintos sectores, desde medios de comunicación hasta instituciones públicas y espacios cotidianos.

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En los casos documentados, los presuntos agresores suelen ocupar posiciones de poder, lo que influye tanto en la ocurrencia de los hechos como en las dificultades para denunciarlos .

La Defensoría señala que muchas víctimas no denuncian de inmediato debido al temor a represalias, la pérdida de empleo o la desconfianza en los procesos institucionales.

El documento también identifica responsabilidades más allá de los agresores, incluyendo entornos que encubren, minimizan o no investigan adecuadamente estos casos .

Aunque reconoce avances como la activación de protocolos y pronunciamientos institucionales, advierte que aún se requieren acciones más efectivas para garantizar justicia y evitar la revictimización.

En este contexto, la entidad insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento, especialmente en situaciones donde existe desequilibrio de poder.