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6 de cada 10 periodistas han sufrido acoso sexual en Colombia

Mié, 25/03/2026 - 08:54
Datos evidencian la frecuencia del acoso sexual en distintos espacios laborales y sociales en el país.
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Créditos:
KienyKe

El acoso sexual en Colombia vuelve al centro del debate tras recientes denuncias en medios, el sector público y la justicia, mientras nuevas cifras evidencian la magnitud del problema.

Según datos citados por la Defensoría del Pueblo, 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales, y casi 8 de cada 10 conocen casos similares en su entorno .

El informe advierte que no se trata de hechos aislados, sino de una violencia estructural presente en distintos sectores, desde medios de comunicación hasta instituciones públicas y espacios cotidianos.

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En los casos documentados, los presuntos agresores suelen ocupar posiciones de poder, lo que influye tanto en la ocurrencia de los hechos como en las dificultades para denunciarlos .

La Defensoría señala que muchas víctimas no denuncian de inmediato debido al temor a represalias, la pérdida de empleo o la desconfianza en los procesos institucionales.

El documento también identifica responsabilidades más allá de los agresores, incluyendo entornos que encubren, minimizan o no investigan adecuadamente estos casos .

Aunque reconoce avances como la activación de protocolos y pronunciamientos institucionales, advierte que aún se requieren acciones más efectivas para garantizar justicia y evitar la revictimización.

En este contexto, la entidad insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento, especialmente en situaciones donde existe desequilibrio de poder.

Acoso Sexual
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