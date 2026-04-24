La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, se reciente controversia generada por un documental de la BBC sobre el galeón San José. Según la funcionaria, existe una "confusión grande" en los medios de comunicación, ya que el material presentado como una revelación reciente ni es nuevo, ni pertenece en su totalidad al histórico navío hundido en 1708.



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En declaraciones a Blu Radio, Kadamani explicó que el documental, titulado The Holy Grail of Shipwrecks, fue lanzado originalmente en 2024 y utiliza imágenes de una goleta del siglo XIX hallada en 2022. "Se hace con tomas de lo que fue un hallazgo durante el gobierno de Iván Duque, de una goleta a unos metros del galeón", precisó la ministra, subrayando que son embarcaciones con características estructurales y profundidades totalmente distintas.

Diferencias entre el galeón San José y el hallazgo de la BBC

De acuerdo con la información oficial, el problema radica en la edición del contenido. Aunque en el documental participa el investigador Ricardo Borrero, quien forma parte del equipo oficial del Gobierno colombiano, sus explicaciones sobre la historia naval del siglo XVIII fueron superpuestas con imágenes de la goleta republicana.

La ministra fue enfática en desmentir uno de los puntos que más revuelo causó: el supuesto hallazgo de monedas de oro a la vista. "Ninguno [de los registros reales], absolutamente ninguno, muestra algún cúmulo de monedas de la manera en que ellos lo están presentando", aseguró.

Seguridad y soberanía del patrimonio

Kadamani recordó que el Galeón San José es un asunto de seguridad nacional y soberanía. Actualmente, solo 15 personas conocen las coordenadas exactas del naufragio bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.



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Profundidad: La goleta mostrada está a unos mil metros, mientras que el galeón se encuentra a una profundidad mayor.

Materiales: El San José es una estructura del siglo XVIII, mientras que la goleta es del siglo XIX, fabricada principalmente en madera.

Avances reales: El Gobierno ya ha recuperado cinco objetos arqueológicos del galeón que están en proceso de conservación y exhibición en el Museo Nacional.

Finalmente, la funcionaria indicó que el Ministerio revisará a detalle el anuncio de la BBC para determinar si es necesario realizar un pronunciamiento formal ante la cadena internacional. Por ahora, el enfoque del Estado se mantiene en la protección del patrimonio cultural sumergido frente a las demandas de empresas como Sea Search Armada y reclamos de otros países.