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Presidente convoca manifestaciones el 1 de mayo: estos son los motivos

Vie, 24/04/2026 - 09:15
Petro llamó a marchar el 1 de mayo contra el alza de tasas y para recoger firmas con miras a una asamblea constituyente.
Petro convoca marchas del 1 de mayo: qué busca
Créditos:
Prensa de la presidencia

El presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones en todo el país para el próximo 1 de mayo y les dio dos propósitos concretos: protestar contra el reciente aumento de la tasa de interés del Banco de la República e impulsar una recolección de firmas para promover una Asamblea Nacional Constituyente. El llamado lo hizo a través de su cuenta de X, donde invitó a la ciudadanía a concentrarse en las plazas públicas de los municipios de Colombia durante el Día Internacional del Trabajo.  

Según el mensaje del mandatario, la jornada no estará planteada solo como una conmemoración sindical o laboral. Petro la presentó como una movilización de respaldo a cambios que, a su juicio, no han avanzado por la vía legislativa. En esa misma publicación dijo que las firmas recogidas serían llevadas al Congreso el próximo 20 de julio, fecha en la que comienza un nuevo periodo legislativo, con el objetivo de abrir el trámite político de su propuesta constituyente.  

El presidente sostuvo además que la constituyente que propone no tendría como propósito reemplazar la Constitución de 1991, sino “agregar” y “aclarar” puntos que, según su interpretación, han quedado bloqueados. En esa lista ubicó reformas relacionadas con salud, pensiones, justicia, servicios públicos y el régimen político, además de temas laborales y sociales que ha defendido durante su gobierno. 

Dentro de esos puntos, Petro volvió a mencionar medidas como el salario vital y móvil, la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con la productividad y la estabilidad laboral con rango constitucional. También incluyó el fortalecimiento del derecho a la educación preescolar y superior y el reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra. En materia de salud, la idea que expuso apunta a reforzar el componente preventivo y la red pública; en el plano económico, insistió en que la discusión constitucional también debería abarcar el diseño institucional del país.  

El otro eje de la convocatoria es la confrontación abierta del Gobierno con el Banco de la República. Petro pidió marchar “contra el alza de la tasa de interés”, después de que la Junta Directiva del emisor decidiera por mayoría, el 31 de marzo, subir la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos hasta 11,25 %. El presidente ha cuestionado esa decisión y plantea que la política antiinflacionaria debe coordinarse con metas de crecimiento económico y empleo, una idea que volvió a incluir dentro de lo que quiere llevar al debate del 1 de mayo. 

Así, la movilización convocada por la Casa de Nariño quedó definida alrededor de un mensaje político y económico: apoyo a una salida constituyente para destrabar reformas y rechazo a la política de tasas del banco central. Lo inmediato será la jornada del 1 de mayo; después, si la recolección de apoyos avanza como lo anunció el presidente, el siguiente hito será la entrega de firmas al Congreso el 20 de julio.  


 

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