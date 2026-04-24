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Petro y Delcy Rodríguez se reúnen en Caracas: claves y objetivos del encuentro

Vie, 24/04/2026 - 08:34
El encuentro entre Colombia y Venezuela busca coordinar seguridad fronteriza, inteligencia y proyectos energéticos en un contexto político inédito tras la salida de Maduro.
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro.
Créditos:
EFE y Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro sostendrá este viernes 24 de abril de 2026 una reunión de alto nivel en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La cita marca un hito en la relación bilateral, al tratarse del primer viaje oficial de un jefe de Estado a territorio venezolano tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El encuentro tiene como eje principal la seguridad fronteriza y la coordinación en inteligencia militar y policial. Ambos gobiernos buscan diseñar un plan conjunto para enfrentar las estructuras criminales que operan a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera compartida. Petro ha insistido en que el fortalecimiento de la inteligencia binacional es clave para evitar afectaciones a la población civil: “Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es”, ha advertido en reiteradas ocasiones.

Uno de los puntos más críticos de la agenda es la región del Catatumbo, considerada uno de los principales focos de violencia en el país. Allí convergen actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las Farc y la banda transnacional Tren de Aragua. Estas estructuras controlan rutas de narcotráfico, minería ilegal y contrabando, lo que ha incrementado la presión sobre departamentos como Norte de Santander, La Guajira y Arauca.

Además de la seguridad, la reunión —denominada oficialmente “III reunión de la comisión de vecindad e integración Colombia–Venezuela”— incluye temas estratégicos en materia energética. Colombia evalúa la posibilidad de importar gas venezolano ante un posible déficit interno, mientras que también se estudia la reactivación de proyectos de interconexión eléctrica. A esto se suman asuntos consulares orientados a mejorar la atención a los ciudadanos en ambos países.

El contexto político en Venezuela añade un componente adicional a la reunión. Rodríguez ha liderado una reconfiguración del gobierno tras la salida de Maduro, incluyendo cambios en el gabinete y ajustes en la estructura militar. Este proceso se desarrolla bajo la mirada de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que monitorea de cerca la transición y el posible levantamiento de sanciones.

La cita también ocurre tras un intento fallido de reunión en marzo, que iba a realizarse en Cúcuta, pero fue cancelado por razones de seguridad. En ese momento, una delegación colombiana viajó a Caracas para avanzar en temas de defensa y energía, allanando el camino para este encuentro.

En este escenario, Petro y Rodríguez buscan inaugurar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, luego de años marcados por la crisis migratoria, el contrabando y la presencia de grupos armados ilegales. La reunión de este viernes podría sentar las bases de una cooperación más estrecha, enfocada en estabilizar una de las fronteras más complejas y dinámicas de América Latina.

Creado Por
Sandra Vargas
Gustavo Petro
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Venezuela
Coyuntura Nacional
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