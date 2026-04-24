Frisby Colombia apelará tras cancelación de sus marcas en España

La batalla por el uso del nombre Frisby en el mercado europeo suma un nuevo episodio que complica el panorama para la compañía colombiana. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) resolvió cancelar tres registros vinculados a la marca en España, una decisión que fortalece momentáneamente la posición de la firma conocida como Frisby España.

Según se conoció mediante comunicados oficiales, la autoridad española determinó que los registros, vigentes desde 2001, no fueron utilizados en territorio español, lo que derivó en su caducidad. Este criterio es clave dentro de la normativa europea, donde la falta de uso efectivo puede llevar a la pérdida de derechos marcarios.

Las denominaciones afectadas son “Frisby” y “Frisby Pollo Frito”, en categorías que incluyen productos cárnicos, alimentos, panadería, salsas y servicios de restauración. La decisión impacta directamente la estrategia de expansión de la empresa pereirana en ese país.

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Frisby apelará la decisión

Tras ser notificada este jueves, la compañía colombiana confirmó que no dejará el caso allí. En su pronunciamiento oficial, indicó que respeta el fallo en primera instancia, pero que interpondrá el recurso de apelación correspondiente para defender sus derechos.

Además, subrayó que su portafolio de marca sigue vigente a nivel regional, ya que cuenta con registros activos ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), lo que le permite continuar la disputa en otros escenarios legales dentro de la Unión Europea.

El conflicto entre Frisby Colombia y Frisby España está lejos de resolverse. Ambas compañías confirmaron que están a la espera de un pronunciamiento de la EUIPO, entidad que analiza si la marca ha sido utilizada de manera efectiva en Europa en los últimos años.

Esta decisión será determinante para establecer quién podrá operar bajo ese nombre en el continente, en medio de una disputa que combina procesos administrativos y judiciales.

La controversia también ha estado marcada por declaraciones cruzadas. A finales de marzo, Charles Dupont, portavoz de la empresa española, afirmó que ya habían ganado la disputa y que estaban habilitados para usar la marca en Europa.

Asimismo, anunció que buscarían una indemnización cercana a 500.000 euros por el tiempo en el que no pudieron operar plenamente. No obstante, desde la empresa colombiana se aclaró que esa situación correspondió únicamente a la revocatoria de medidas cautelares impuestas previamente por un juzgado mercantil.

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Dichas medidas habían obligado a la firma europea a suspender el uso de la marca, reducir su presencia en redes sociales y desactivar su página web mientras avanzaba el proceso.

Un caso clave en propiedad intelectual

El enfrentamiento evidencia los retos que enfrentan las marcas al expandirse internacionalmente, especialmente en contextos donde existen registros similares. La definición final dependerá de las decisiones que adopten las autoridades europeas en las próximas etapas.

Por ahora, el futuro del nombre Frisby en Europa permanece incierto, mientras ambas partes continúan defendiendo sus intereses en distintos frentes legales.