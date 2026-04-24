La tensión dentro de La Casa de los Famosos Colombia no deja de crecer, y esta vez los protagonistas fueron Mariana Zapata y Juanda Caribe, quienes quedaron en el centro de la conversación tras una revelación que no pasó desapercibida.

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Todo ocurrió durante una dinámica especial impulsada por la visita de Karina García, quien llegó a la casa con el popular juego de “Verdad o reto”. Como era de esperarse, la actividad generó momentos de tensión, risas y varias confesiones incómodas entre los participantes.

La pregunta que lo cambió todo

En medio del juego, Mariana Zapata fue confrontada con una pregunta directa: calificar del 1 al 10 qué tanto le atrae Juanda Caribe. En un principio, ella intentó evitar la respuesta proponiendo cumplir un reto, pero la insistencia de sus compañeros la llevó a pronunciarse.

Lejos de dejarse llevar por la presión, la creadora de contenido hizo una aclaración que llamó la atención: para ella, la conexión emocional no necesariamente implica atracción romántica. Explicó que entre ambos existe afinidad, química en la convivencia y una buena energía, pero sin que eso signifique un interés sentimental claro.