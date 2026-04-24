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Mariana Zapata respondió qué tan atraída se siente por Juanda Caribe

Vie, 24/04/2026 - 09:30
Karina García le preguntó a Mariana Zapata, de 1 a 10, ¿qué tan atraída se siente por Juanda Caribe? Y la respuesta sorprendió.
Mariana Zapata habla de Juanda Caribe
Créditos:
Canal RCN

La tensión dentro de La Casa de los Famosos Colombia no deja de crecer, y esta vez los protagonistas fueron Mariana Zapata y Juanda Caribe, quienes quedaron en el centro de la conversación tras una revelación que no pasó desapercibida.

Todo ocurrió durante una dinámica especial impulsada por la visita de Karina García, quien llegó a la casa con el popular juego de “Verdad o reto”. Como era de esperarse, la actividad generó momentos de tensión, risas y varias confesiones incómodas entre los participantes.

La pregunta que lo cambió todo

En medio del juego, Mariana Zapata fue confrontada con una pregunta directa: calificar del 1 al 10 qué tanto le atrae Juanda Caribe. En un principio, ella intentó evitar la respuesta proponiendo cumplir un reto, pero la insistencia de sus compañeros la llevó a pronunciarse.

Lejos de dejarse llevar por la presión, la creadora de contenido hizo una aclaración que llamó la atención: para ella, la conexión emocional no necesariamente implica atracción romántica. Explicó que entre ambos existe afinidad, química en la convivencia y una buena energía, pero sin que eso signifique un interés sentimental claro.

La respuesta que encendió las redes

Finalmente, y tras varios segundos de tensión, Mariana dio una calificación que no tardó en generar reacciones: un 6.

El número fue suficiente para desatar comentarios dentro de la casa y, rápidamente, fuera de ella. Mientras algunos participantes consideraron que la cifra era alta, en redes sociales las opiniones se dividieron, convirtiendo el momento en tendencia.

Reacciones y debate en redes sociales

Como suele ocurrir con cada detalle del reality, los usuarios no tardaron en reaccionar. Algunos interpretaron la respuesta como una señal de posible interés, mientras otros respaldaron la postura de Mariana al diferenciar entre cercanía y atracción.

La propia participante reiteró que su respuesta está basada en el vínculo que han construido con el paso de los días, destacando que la convivencia constante ha sido clave para fortalecer esa conexión.

Creado Por
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