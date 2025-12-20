Inicio
Adultos mayores, los más vulnerables en vías de Bogotá

Sáb, 20/12/2025 - 10:13
Aunque representan el 15 % de la población, concentran casi la mitad de las muertes viales. Un estudio advierte que la ciudad no está diseñada para caminar en la vejez.
Tránsito de Bogotá
Créditos:
Cortesía

Caminar por Bogotá se ha convertido en una actividad de alto riesgo para los adultos mayores. Aunque cerca de 1.200.000 personas de más de 60 años viven en la capital, lo que equivale al 15 % de la población, este grupo concentra casi la mitad de las muertes por siniestros viales registradas en 2024.

Según el Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá, el año pasado murieron 565 personas en accidentes de tránsito, de las cuales 270 eran adultos mayores, es decir, el 47,8 % del total. La cifra revela que una minoría poblacional asume un riesgo desproporcionado en el espacio público.

Motocicletas circulando por andenes, cruces inseguros, semáforos con tiempos insuficientes, invasión del espacio peatonal y el deterioro de las aceras conforman un entorno urbano hostil para quienes dependen de caminar para resolver sus necesidades diarias. Lo que para un adulto joven es un trayecto cotidiano, para una persona mayor puede convertirse en una carrera contra el tiempo y los obstáculos.

Estos patrones fueron analizados por Angie Tatiana Ángel Chaparro, magíster en Ingeniería de Transporte de la Universidad Nacional, en una investigación que integró datos de movilidad peatonal, siniestralidad vial y características del entorno urbano. El estudio concluye que Bogotá no está diseñada para ser caminada durante la vejez.

Además, el análisis identificó dos grandes circuitos peatonales. En el centro norte, localidades como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Barrios Unidos concentran trayectos más cortos, asociados a consultas médicas, trámites financieros y actividades sociales. En contraste, en el sur de la ciudad, en zonas como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y San Cristóbal, los recorridos a pie son más largos, frecuentes y ligados a labores de cuidado y necesidades urgentes, con una mayor exposición al riesgo.

Al cruzar los mapas de movilidad con los de siniestralidad, la investigación identificó que Los Mártires concentra el 36,1 % de las muertes de peatones mayores, seguido de Santa Fe con el 23,2 %, Tunjuelito con el 16,3 % y Puente Aranda con el 15,5 %.

“El riesgo letal se concentra donde coinciden alta frecuencia de viajes peatonales y un entorno urbano hostil”, explica la investigadora.

Para profundizar en estas diferencias, el estudio propuso un Índice de Caminabilidad para Personas Mayores, que incorpora variables clave como bancas para descanso, rampas accesibles, señalización clara, tiempos de semáforo acordes con la velocidad de marcha y superficies seguras. Al aplicar estos criterios, varias zonas que antes calificaban bien descendieron significativamente, evidenciando que la infraestructura actual responde a un peatón que no envejece.

La advertencia es aún más relevante si se tiene en cuenta que la población mayor crece a un ritmo cercano al 3 % anual. Para 2050, las personas de 60 años o más representarán el 21 % de la población.

“Si hoy Bogotá no está adaptada para las personas mayores, tampoco lo estará para las generaciones que vienen”, concluye el estudio.

Bogotá
Adultos mayores
Universidad Nacional
