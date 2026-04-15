Cámaras revelan violento atraco en Oxxo de Bogotá: conozca los detalles

En cuestión de segundos, un operativo que parecía rutinario terminó convertido en un violento robo en Bogotá. La tarde del martes 14 de abril, en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo, dos hombres armados irrumpieron en una tienda Oxxo y ejecutaron un asalto milimétrico contra un equipo de transporte de valores.

Los delincuentes, que llevaban cascos de motocicleta para ocultar su identidad, ingresaron justo cuando se realizaba el abastecimiento de un cajero automático dentro del establecimiento, aprovechando el momento exacto en que los escoltas estaban concentrados en la operación.

La secuencia del asalto quedó grabada

Los videos de cámaras de seguridad muestran una escena que hoy es clave para las autoridades. Uno de los asaltantes entra primero, observa cada detalle y espera el instante preciso. Poco después, su cómplice ingresa y ambos actúan sin titubeos.

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En un movimiento rápido, uno de ellos somete por la espalda a un guarda, le apunta con un arma de fuego en la cabeza y lo obliga a tirarse al suelo. Mientras tanto, el segundo delincuente controla el entorno para evitar cualquier reacción dentro del local.

El momento más violento ocurre cuando el vigilante es golpeado en la cabeza con un objeto contundente, dejándolo tendido junto a su compañero. Con la seguridad neutralizada, los ladrones toman una maleta con dinero y escapan del lugar sin dejar rastro inmediato.