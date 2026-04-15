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Cámaras revelan violento atraco en Oxxo de Bogotá: conozca los detalles

Mié, 15/04/2026 - 08:46
Delincuentes armados asaltaron un Oxxo en Teusaquillo y huyeron con una maleta de dinero. No hubo disparos, según la Policía.
Cámaras revelan violento atraco en Oxxo de Bogotá: conozca los detalles
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Redes sociales

En cuestión de segundos, un operativo que parecía rutinario terminó convertido en un violento robo en Bogotá. La tarde del martes 14 de abril, en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo, dos hombres armados irrumpieron en una tienda Oxxo y ejecutaron un asalto milimétrico contra un equipo de transporte de valores.

Los delincuentes, que llevaban cascos de motocicleta para ocultar su identidad, ingresaron justo cuando se realizaba el abastecimiento de un cajero automático dentro del establecimiento, aprovechando el momento exacto en que los escoltas estaban concentrados en la operación.

La secuencia del asalto quedó grabada

Los videos de cámaras de seguridad muestran una escena que hoy es clave para las autoridades. Uno de los asaltantes entra primero, observa cada detalle y espera el instante preciso. Poco después, su cómplice ingresa y ambos actúan sin titubeos.

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En un movimiento rápido, uno de ellos somete por la espalda a un guarda, le apunta con un arma de fuego en la cabeza y lo obliga a tirarse al suelo. Mientras tanto, el segundo delincuente controla el entorno para evitar cualquier reacción dentro del local.

El momento más violento ocurre cuando el vigilante es golpeado en la cabeza con un objeto contundente, dejándolo tendido junto a su compañero. Con la seguridad neutralizada, los ladrones toman una maleta con dinero y escapan del lugar sin dejar rastro inmediato.

 

La Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que, pese a versiones difundidas en redes sociales, no hubo disparos durante el hecho, lo que coincide con las imágenes analizadas.

El comportamiento de los atacantes ha despertado dudas entre los investigadores. La precisión con la que actuaron y el momento elegido han llevado a considerar una posible complicidad, hipótesis que ya hace parte de las líneas de investigación.

Reacción de las autoridades y estado del herido

El asalto, ocurrido a plena luz del día, generó pánico entre clientes y trabajadores de una zona altamente transitada. Tras el hecho, la Policía desplegó un operativo para recolectar pruebas, revisar grabaciones y reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

El guarda que resultó lesionado fue trasladado a un centro asistencial. Aunque recibió un fuerte golpe en la cabeza, las autoridades confirmaron que no presenta heridas de gravedad.

 

Las autoridades continúan analizando los videos y demás evidencias para identificar a los responsables de este nuevo episodio de inseguridad en Bogotá. También hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información a través de la línea 123.

El caso, que quedó registrado en video y circula ampliamente en redes sociales, vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de operaciones de transporte de dinero incluso en espacios concurridos de la ciudad.

 

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