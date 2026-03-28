Dos presuntos responsables del secuestro de Diana Ospina fueron capturados en las últimas horas en Bogotá, tras una investigación que se extendió durante un mes y permitió identificar a los implicados en este caso.

El anuncio lo hizo el alcalde Carlos Fernando Galán. “Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes”, señaló el mandatario.

Según explicó, la investigación fue adelantada por la Policía con apoyo de la Secretaría de Seguridad, a través de unidades como el GAULA, la SIPOL y la SIJIN, que lograron individualizar a los capturados como responsables directos del hecho.

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El caso se remonta a la madrugada del 22 de febrero, cuando Ospina fue vista por última vez tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero. Las cámaras de seguridad del establecimiento y del sector resultaron clave para reconstruir sus últimos movimientos, incluyendo el momento en que abordó un taxi en vía pública.

Ese material, junto con el análisis de transacciones bancarias realizadas tras su desaparición, permitió a los investigadores trazar la ruta del crimen y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Minutos antes de perder contacto, la mujer había informado a su familia que estaba cerca de llegar a su vivienda en Engativá. Sin embargo, la comunicación se interrumpió y comenzaron a detectarse movimientos financieros irregulares, además de llamadas extorsivas en las que exigían dinero por su liberación.

El caso fue asumido como un secuestro bajo la modalidad de “paseo millonario”.

Tras casi 48 horas de incertidumbre, Ospina apareció con vida en el CAI Mirador, en la vía hacia Choachí, donde llegó por sus propios medios.

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Galán destacó que este caso hace parte de una ofensiva más amplia contra el crimen en la ciudad. “La lucha contra el crimen en Bogotá es nuestra prioridad y los responsables son perseguidos sin descanso”, afirmó.

Actualmente, avanza la audiencia de imputación de cargos contra los detenidos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras las autoridades continúan con la investigación para identificar a todos los responsables.