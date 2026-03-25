Delincuentes intentaron robar camioneta en Puente Aranda

Un hecho de inseguridad en Bogotá generó momentos de tensión en la localidad de Puente Aranda, donde un intento de hurto a una camioneta terminó en una balacera que alertó a los residentes del barrio La Guaca.

El caso ocurrió hacia las 10:08 p. m., cuando el automotor, perteneciente a un esquema de protección, llegó al sector y fue abordado por varios sujetos armados que descendieron de otro carro con la intención de intimidar a sus ocupantes y ejecutar el robo del vehículo.

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En medio de la situación, el escolta reaccionó con su arma de dotación, lo que desencadenó un cruce de disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes fue herido y trasladado a un centro asistencial.

El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, confirmó que la intervención permitió neutralizar la amenaza y evitar que se concretara el delito.

Tras el tiroteo, los demás implicados escaparon en el vehículo en el que se movilizaban. Ante esto, la Policía activó un plan candado en Bogotá para dar con su paradero.

De forma paralela, las autoridades acordonaron la zona y avanzan en la recolección de pruebas, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables del hecho.

Personas protegidas salieron ilesas

Según el reporte oficial, ninguna de las personas que estaban bajo protección resultó lesionada, gracias a la reacción oportuna del escolta que impidió el hurto en Bogotá.

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Vecinos del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el incidente, lo que aumentó la preocupación por el incremento de casos relacionados con la delincuencia y robo de vehículos en Bogotá.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y lograr la captura de los responsables.

*Información tomada de Noticias City TV*