Colombia perdió a 69 de los suyos en un solo vuelo.
El accidente aéreo del avión militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, deja una de las tragedias más profundas de la historia reciente del país. Según el comunicado oficial de las Fuerzas Militares, en la aeronave viajaban 126 personas, de las cuales 69 murieron y 57 resultaron heridas, una cifra que impacta, pero que no alcanza a explicar lo que realmente ocurrió.
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Porque el país no está contando muertos, está enfrentando el vacío, un vacío que no se mide en números sino en lo que falta, en lo que se interrumpe, en lo que ya no vuelve.
Cada uno de esos 69 tenía un lugar al cual regresar, una rutina esperando, una conversación pendiente. Eran soldados del Ejército Nacional, tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y miembros de la Policía, distintos uniformes, una misma decisión, servir. No estaban ahí por azar, estaban porque ese era su deber y también su elección.
Las Fuerzas Militares los nombraron hijos de Colombia, y hoy esa frase pesa distinto, porque el duelo no se queda en las familias, se expande, se vuelve colectivo, se instala en un país que reconoce en ellos algo propio, algo cercano, algo que hoy duele.
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Mientras tanto, 57 sobrevivientes fueron trasladados a hospitales, están siendo atendidos, estabilizados, acompañados, pero también cargan con algo que no aparece en los reportes médicos, la memoria de lo ocurrido, los nombres, los rostros, ese instante que divide la vida en un antes y un después.
El duelo real está en otro lugar, en las casas, en la silla que no se vuelve a ocupar, en el uniforme que queda intacto, en el teléfono que no vuelve a sonar, ahí es donde la tragedia deja de ser noticia y se convierte en ausencia.
Putumayo deja de ser solo un punto en el mapa para convertirse en memoria, el lugar donde un vuelo terminó antes de tiempo y donde 69 historias quedaron suspendidas, donde el país, por un momento, se detiene para entender lo que significa perder a los suyos.
Colombia llora a 69 héroes de la patria, pero más allá de esa palabra, lo que hoy pesa es lo humano, que eran personas, que tenían a quién volver, que alguien los esperaba y que esta vez, no llegaron.
Los 69 que hoy Colombia nombra
Nombrarlos es recordarlos, es evitar que se conviertan en una cifra, es darles el lugar que merecen en la memoria de un país que hoy los llora.
Ejército Nacional
Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado
Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz
Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima
Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja
Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena
Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros
Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel
Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano
Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez
Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla
Soldado Profesional Julián David Céspedes Arias
Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña
Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda
Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza
Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas
Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández
Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo
Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo
Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri
Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez
Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo
Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique
Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez
Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía
Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres
Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
Soldado Profesional Romer Vargas Silva
Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes
Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz
Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez
Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández
Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos
Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes
Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano
Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz
Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán
Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida
Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández
Soldado Profesional Mateo Herrera López
Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo
Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez
Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco
Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra
Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón
Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado
Soldado Profesional Ederxander Morales Torres
Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus
Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez
Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas
Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica
Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio
Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres
Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez
Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite
Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo
Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva
Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón
Soldado Profesional Jesús Alejandro González
Soldado Kalet David Julio Severiche
Fuerza Aeroespacial Colombiana
Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
Mayor Natalia Rojas Velandia
Subteniente Julián David González Herrera
Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes
Policía Nacional
Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez