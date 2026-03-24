Colombia perdió a 69 de los suyos en un solo vuelo.

El accidente aéreo del avión militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, deja una de las tragedias más profundas de la historia reciente del país. Según el comunicado oficial de las Fuerzas Militares, en la aeronave viajaban 126 personas, de las cuales 69 murieron y 57 resultaron heridas, una cifra que impacta, pero que no alcanza a explicar lo que realmente ocurrió.

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Porque el país no está contando muertos, está enfrentando el vacío, un vacío que no se mide en números sino en lo que falta, en lo que se interrumpe, en lo que ya no vuelve.

Cada uno de esos 69 tenía un lugar al cual regresar, una rutina esperando, una conversación pendiente. Eran soldados del Ejército Nacional, tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y miembros de la Policía, distintos uniformes, una misma decisión, servir. No estaban ahí por azar, estaban porque ese era su deber y también su elección.

Las Fuerzas Militares los nombraron hijos de Colombia, y hoy esa frase pesa distinto, porque el duelo no se queda en las familias, se expande, se vuelve colectivo, se instala en un país que reconoce en ellos algo propio, algo cercano, algo que hoy duele.

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Mientras tanto, 57 sobrevivientes fueron trasladados a hospitales, están siendo atendidos, estabilizados, acompañados, pero también cargan con algo que no aparece en los reportes médicos, la memoria de lo ocurrido, los nombres, los rostros, ese instante que divide la vida en un antes y un después.

El duelo real está en otro lugar, en las casas, en la silla que no se vuelve a ocupar, en el uniforme que queda intacto, en el teléfono que no vuelve a sonar, ahí es donde la tragedia deja de ser noticia y se convierte en ausencia.

Putumayo deja de ser solo un punto en el mapa para convertirse en memoria, el lugar donde un vuelo terminó antes de tiempo y donde 69 historias quedaron suspendidas, donde el país, por un momento, se detiene para entender lo que significa perder a los suyos.

Colombia llora a 69 héroes de la patria, pero más allá de esa palabra, lo que hoy pesa es lo humano, que eran personas, que tenían a quién volver, que alguien los esperaba y que esta vez, no llegaron.

Los 69 que hoy Colombia nombra

Nombrarlos es recordarlos, es evitar que se conviertan en una cifra, es darles el lugar que merecen en la memoria de un país que hoy los llora.

Ejército Nacional

Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado

Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz

Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima

Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja

Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena

Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros

Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel

Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano

Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez

Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla

Soldado Profesional Julián David Céspedes Arias

Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña

Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza

Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas

Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández

Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo

Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo

Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri

Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez

Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo

Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique

Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez

Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía

Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres

Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes

Soldado Profesional Romer Vargas Silva

Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes

Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz

Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego

Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez

Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández

Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos

Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes

Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano

Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz

Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida

Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández

Soldado Profesional Mateo Herrera López

Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo

Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco

Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra

Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón

Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado

Soldado Profesional Ederxander Morales Torres

Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus

Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez

Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas

Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica

Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio

Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres

Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez

Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite

Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo

Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva

Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón

Soldado Profesional Jesús Alejandro González

Soldado Kalet David Julio Severiche

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla

Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo

Mayor Natalia Rojas Velandia

Subteniente Julián David González Herrera

Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres

Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Policía Nacional

Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara

Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez