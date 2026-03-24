La cifra de víctimas fatales por el accidente del avión militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue en aumento. En las últimas horas, el alcalde del municipio, Luis Emilio Bustos, confirmó que el número de fallecidos ascendió a 68, en medio de las labores de recuperación de cuerpos y atención a los sobrevivientes.

“En este momento quiero anunciar y lamentamos la noticia de que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68, 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, afirmó el mandatario local, al actualizar el balance de una de las tragedias aéreas más graves recientes en esta zona del país.

El accidente ocurrió pocos segundos después del despegue de la aeronave, que transportaba a 128 personas. Según las autoridades locales, el hecho se registró entre las 9:50 y 10:00 de la mañana, cuando el avión cayó a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

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La cercanía del lugar del impacto con el casco urbano permitió una rápida reacción de los habitantes, quienes se convirtieron en los primeros en llegar a la zona del siniestro. De acuerdo con el alcalde, fueron entre 200 y 300 personas las que participaron en las labores iniciales de rescate.

“Los primeros que accedieron fueron la comunidad, llegaron y empezaron a sacar gente que pedía auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad alcanzamos a salvar muchas vidas”, señaló Bustos, destacando el papel de los ciudadanos que, sin equipos especializados, ayudaron a evacuar a los heridos en motocicletas, motocarros y otros improvisados.

Mientras se atiende la emergencia, las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en la investigación de las causas del accidente. Aunque aún no hay conclusiones oficiales, se manejan varias hipótesis preliminares.

Una de ellas apunta a que la aeronave habría despegado con un peso considerable, al transportar personal con equipo militar completo. Otra sugiere que la pista del aeropuerto, de aproximadamente 1.200 metros, podría haber sido insuficiente para garantizar un despegue seguro en esas condiciones.

Asimismo, no se descarta una posible falla mecánica en los motores durante el ascenso. El alcalde también mencionó versiones según las cuales el piloto habría abierto las compuertas antes del impacto, lo que habría permitido que algunos ocupantes lograran saltar y sobrevivir.

El aumento en la cifra de fallecidos también ha puesto en evidencia las limitaciones del municipio para enfrentar una emergencia de gran magnitud. La morgue local no cuenta con la capacidad suficiente para manejar el número de víctimas, por lo que se prevé el traslado de varios cuerpos a otras ciudades para su identificación.

Además, el mandatario denunció problemas estructurales en el aeropuerto, como un cerramiento deficiente que incluso permite el ingreso de animales a la pista, así como las dificultades de acceso a servicios de salud especializados.

“Puerto Leguízamo no puede seguir en el abandono”, advirtió Bustos, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender de manera urgente las necesidades de las regiones más apartadas del país.

Entre tanto, la cifra de 68 muertos refleja la magnitud de una tragedia que sigue en desarrollo y que mantiene en luto a toda una comunidad.