La Feria Internacional del Libro de Bogotá regresa del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias con una programación que incluye más de 2.300 actividades culturales, académicas y profesionales en 23 pabellones.

En su edición 38, el evento tendrá como País Invitado de Honor a India y como Departamento Invitado a Boyacá. Bajo el eje temático ‘Escucharnos es leernos’, la feria propone una reflexión sobre la lectura desde la calma, el silencio y el encuentro entre culturas.

La participación de India ocupará un espacio de 3000 m² en el pabellón 4, con más de 100 eventos, siete exposiciones, 30 proyecciones de cine y la presencia de 35 autores y pensadores. “La literatura, en su centro, se trata de construir puentes para unir a las personas”, afirmó el embajador Shri Vanlalhuma.

El pabellón también contará con experiencias gastronómicas, actividades infantiles y una librería con títulos en varios idiomas. Entre los autores invitados se encuentran Nitin Seth, Neetu Sharma, Jitendra Kumar Soni y Swarnjit Savi.

Boyacá y la apuesta cultural nacional

La presencia de Boyacá buscará resaltar la diversidad cultural y campesina del departamento, con una muestra de autores, actividades culturales y oferta gastronómica. “Queremos destacar nuestra presencia a través de una selección de autores que reflejan la diversidad de nuestro territorio”, señaló Sandra Becerra, secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento.

Desde el Gobierno Nacional, la ministra de Cultura Yannai Kadamani destacó la iniciativa ‘Nuestra casa común’, un espacio que reunirá las 68 lenguas del país.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá tendrá el pabellón 5A ‘LEO: sinfonía del silencio’, con más de 100 actividades y el lanzamiento de 38 publicaciones. “La lectura no ocurre solo en la palabra escrita, sino también en los silencios”, afirmó Santiago Trujillo Escobar.

Invitados y proyección internacional

La feria contará con invitados internacionales como Martin Baron, Patrik Svensson, Loreto Salinas y Kiran Desai, además de autores nacionales como Pilar Quintana y Pablo Montoya.

El presidente de Corferias, Andrés López, destacó el impacto del evento: “No hay un acontecimiento en Latinoamérica capaz de congregar más de 2000 eventos en 14 días”.

La FILBo también se consolida como un espacio clave para la industria editorial. “Bogotá se convierte en un epicentro de negocios internacionales”, afirmó Adriana Ángel Forero, directora de la FILBo.

Se espera la asistencia de cerca de 600 mil visitantes durante los 14 días, en una edición que busca seguir fortaleciendo el ecosistema del libro y la lectura en Colombia.