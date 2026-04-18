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¿Sin plan este fin de semana? Agéndese para el Parrilla Fest

Sáb, 18/04/2026 - 10:00
El festival gastronómico reunirá seis restaurantes en Puente Aranda con una propuesta de parrilla que busca impulsar la economía local.
Parrilla fest
Créditos:
Sec. Cultura, Recreación y Deporte

Parrilla Fest regresa a Bogotá y se realiza hasta este domingo 19 de abril, consolidándose como una de las apuestas gastronómicas más destacadas de la ciudad y fortaleciendo la oferta culinaria en la localidad de Puente Aranda.

El evento, que llega a su tercera edición, se desarrollará en la denominada Zona A del barrio Camelia, donde seis restaurantes emblemáticos ofrecerán una ruta gastronómica centrada en la cocina a la brasa. A lo largo de tres días, entre las 12:00 m. y las 6:00 p. m., los asistentes pueden recorrer distintos puntos del sector y disfrutar de propuestas que combinan tradición, innovación y desarrollo económico.

La experiencia incluye una parrillada especial con cuatro cortes de carne, acompañada de papa salada, plátano maduro, guacamole, arepa boyacense y bebida por $49.900, diseñada para atraer a todo tipo de público.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Los Tronquitos, Alcaraván, Varcino, Cuatro Vientos, Kabro Loco y Los Torres, que representan una diversidad de sabores del país, desde la tradición llanera y boyacense hasta propuestas contemporáneas.

Apuesta por la economía local y el turismo

El festival hace parte de la estrategia distrital “Sabor Bogotá”, orientada a posicionar la ciudad como un destino gastronómico en la región. Este tipo de iniciativas buscan dinamizar la economía barrial, generar empleo y fortalecer el turismo a partir de la cocina local.

En ediciones anteriores, el evento ha demostrado su impacto con miles de asistentes y un aumento en las ventas del sector, lo que refuerza el papel de la gastronomía como motor de desarrollo urbano y cultural.

Además de la experiencia culinaria, Parrilla Fest invita a redescubrir espacios tradicionales de la ciudad y a consolidar a Puente Aranda como un referente de la cocina a la brasa en Bogotá.

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