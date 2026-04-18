Primera Reciclatón Bogotá 2026: fechas, puntos y cómo participar

La capital del país se prepara para una nueva jornada ambiental que busca facilitar la correcta disposición de residuos. Se trata de la Primera Reciclatón Bogotá 2026, una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para que ciudadanos, empresas y organizaciones contribuyan a dar un manejo responsable a materiales especiales y peligrosos.
La actividad se realizará los días 6 y 7 de mayo de 2026, en un horario continuo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante estas dos jornadas, se habilitarán espacios en la ciudad donde los asistentes podrán entregar residuos que requieren un tratamiento diferenciado, con el objetivo de reincorporarlos a un nuevo ciclo de uso.
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Tres puntos de acopio habilitados
El Distrito definió tres lugares estratégicos para facilitar la participación:
- Plaza de los Artesanos, carrera 60 #63A-52.
- Plaza de las Américas, carrera 71D #6-94, frente al parque Mundo Aventura.
- Planta de Lito, ubicada en la calle 12B con carrera 36, esquina.
Estos puntos estarán disponibles durante las fechas anunciadas para recibir los residuos y garantizar su adecuada gestión.
Inscripciones y requisitos para participar
Las empresas, entidades, instituciones y establecimientos interesados deben completar un proceso de inscripción previa, el cual estará habilitado hasta el 1 de mayo de 2026. Este paso es obligatorio para quienes deseen participar como organizaciones.
En contraste, los ciudadanos que no pertenezcan a estas categorías pueden asistir directamente a los puntos sin necesidad de registro previo, facilitando así la participación masiva.
Como incentivo, las organizaciones que hagan parte de la jornada recibirán un certificado de gestión final, documento que valida la correcta disposición de los residuos entregados. Este respaldo se emite con base en las cantidades registradas y es generado por el gestor externo encargado del proceso.
La Reciclatón Bogotá 2026 hace parte de las acciones del Distrito para promover prácticas sostenibles y reforzar la responsabilidad ambiental. La iniciativa busca que tanto ciudadanos como empresas se involucren activamente en el manejo adecuado de residuos, contribuyendo así a una ciudad más limpia y consciente.