Primera Reciclatón Bogotá 2026: fechas, puntos y cómo participar

La capital del país se prepara para una nueva jornada ambiental que busca facilitar la correcta disposición de residuos. Se trata de la Primera Reciclatón Bogotá 2026, una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para que ciudadanos, empresas y organizaciones contribuyan a dar un manejo responsable a materiales especiales y peligrosos.

La actividad se realizará los días 6 y 7 de mayo de 2026, en un horario continuo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante estas dos jornadas, se habilitarán espacios en la ciudad donde los asistentes podrán entregar residuos que requieren un tratamiento diferenciado, con el objetivo de reincorporarlos a un nuevo ciclo de uso.

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Tres puntos de acopio habilitados

El Distrito definió tres lugares estratégicos para facilitar la participación:

Plaza de los Artesanos , carrera 60 #63A-52.

Plaza de las Américas , carrera 71D #6-94, frente al parque Mundo Aventura.

Planta de Lito , ubicada en la calle 12B con carrera 36, esquina.

Estos puntos estarán disponibles durante las fechas anunciadas para recibir los residuos y garantizar su adecuada gestión.