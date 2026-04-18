Los alcaldes de Subachoque, El Rosal y Facatativá encendieron las alertas por los posibles cambios en la operación de TransMilenio en el Portal de la Calle 80, que podrían impactar directamente a miles de usuarios del corredor occidental de la Sabana.

El pronunciamiento lo lideró el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho, quien solicitó formalmente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la creación de una mesa técnica de alto nivel para revisar la situación.

La preocupación surge ante la posible decisión de retirar, a partir del mes de mayo, las flotas del corredor M3 (que conectan a Subachoque, El Rosal y Facatativá) y reubicarlas en la Terminal de Transporte de Bogotá en el Salitre, lo que implicaría la ruptura de la integración operativa del sistema y un impacto directo a la economía familiar de miles de ciudadanos, según los mandatarios locales.

“Venimos por la defensa de los usuarios. No puede seguirse trasladando un problema de comunicación institucional, de falta de articulación y de planeación del sistema, al bolsillo de quienes todos los días usan el transporte público”, afirmó Camacho.

Impactos en tarifas, movilidad y seguridad

De acuerdo con el análisis presentado por las alcaldías y empresas transportadoras, la medida podría generar un aumento de hasta 40% en las tarifas, adicional al incremento de 17% aplicado en enero de 2026.

También se advierten efectos como mayor congestión en corredores clave, pérdida de la conexión directa con TransMilenio, necesidad de hacer más transbordos y mayores riesgos de seguridad para los usuarios.

El documento señala que el sistema enfrenta un rezago estructural tras más de dos décadas de operación, con una demanda que supera la capacidad instalada, lo que ha generado saturación, demoras y deterioro en la calidad del servicio.

“No es una situación nueva, es el resultado de años de crecimiento sin una planeación y modernización proporcional del sistema”, explicó el mandatario.

Propuesta: soluciones técnicas y articulación regional

Frente a este panorama, los municipios plantean alternativas como reorganización de rutas, uso de tecnología para monitoreo en tiempo real, creación de patios externos para descongestionar el portal y una mejor coordinación institucional.

Además, insisten en que cualquier decisión debe aplicarse de manera equitativa en todo el sistema y no solo en un corredor específico.

“Aquí hay soluciones. Lo que falta es articulación. Y eso solo se logra sentándonos todos en una misma mesa”, agregó Camacho.

Los alcaldes reiteraron el llamado a construir una solución conjunta entre Bogotá, Cundinamarca y los municipios, priorizando la continuidad del servicio, la seguridad y el impacto económico en los usuarios.