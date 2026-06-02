Junior de Barranquilla está firmando una de sus mejores presentaciones del semestre en el momento más importante del campeonato. En el Estadio Romelio Martínez, el equipo rojiblanco pasó por encima de Atlético Nacional con un incontestable 3-0 en los primeros 70 minutos de juego, dejando la final de la Liga BetPlay muy encarrilada antes del viaje a Medellín.

Un primer tiempo de total dominio rojiblanco

El partido comenzó con un Junior agresivo que supo explotar desde el arranque la fragilidad de Nacional en las bandas. El replanteamiento táctico del técnico verdolaga, que alineó a dos centrales zurdos (Haydar y Tesillo), terminó pasando factura en las coberturas.

Al minuto 7', llegó la apertura del marcador. Tras un potente remate de Barrios, el arquero Harlen 'Chipi Chipi' Castillo dejó un rebote corto y comprometido en el área; Bryan Castrillón apareció en el lugar indicado para mandarla a guardar.

Nacional intentó reaccionar administrando la posesión del balón, pero sus ataques nacieron y murieron en individualidades de Alfredo Morelos. El Tiburón, replegado con disciplina y orden, aprovechó los espacios y al minuto 35' amplió la ventaja. El lateral Jhomier Guerrero armó una espectacular jugada individual por la banda derecha y asistió a Luis Fernando Muriel, quien definió para decretar el 2-0. En el cierre de la primera mitad, una salvada providencial sobre la línea del defensor Daniel Rivera evitó el descuento visitante.

El 'Show' de Muriel liquida la ida

Para el complemento, Nacional intentó mostrar una cara más agresiva, pero la ilusión se desvaneció rápidamente. Al minuto 51, Luis Fernando Muriel cayó en el área tras un leve contacto de Haydar. El experimentado delantero de 35 años asumió la responsabilidad y, con la serenidad que lo caracteriza, cobró desde los doce pasos al minuto 53' para firmar su doblete y el 3-0 definitivo.

Con esta anotación, Muriel llegó a 13 goles en la Liga BetPlay (15 en la temporada), consolidándose como el máximo artillero del certamen en su regreso al país.

A pesar de los ingresos de Andrés Sarmiento y 'Chicho' Arango en el conjunto verdolaga, la tónica del partido no cambió. Al minuto 68', el propio Muriel estuvo cerca del cuarto con un espectacular tiro libre de larga distancia que obligó a volar de palo a palo a Harlen Castillo.

Con el 3-0 final, Junior se va de Barranquilla con una ventaja cómoda. Llegará a Medellín obligado a mantener o aumentar el marcador global.