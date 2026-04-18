Coljuegos no autorizó la rifa de $25 millones de Santiago Botero

Coljuegos aseguró que no ha autorizado la realización de rifas o juegos promocionales por parte de campañas presidenciales, en medio de la controversia por una actividad anunciada por el candidato Santiago Botero, quien ofrecía un premio de 25 millones de pesos desde su sede de campaña.

La entidad fue enfática en señalar que, hasta la fecha, ninguna campaña política ni aspirante a la Presidencia de la República ha solicitado permisos ni cuenta con autorización para este tipo de actividades con fines de financiación. En ese sentido, dejó claro que la rifa mencionada no tiene aval institucional.

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, advirtió que cualquier iniciativa de este tipo que no cuente con autorización previa es considerada ilegal y puede derivar en investigaciones y sanciones conforme a la ley.

“Queremos ser claros con la ciudadanía y con quienes aspiran al primer cargo de la Nación: las rifas y promocionales en Colombia están reguladas y hacen parte del monopolio que genera rentas para la salud de los colombianos”, afirmó el funcionario, al subrayar la importancia de respetar el marco normativo vigente.

Hincapié también reiteró que actualmente no existe ningún trámite en curso por parte de campañas para la autorización de rifas. “Ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar”, explicó.

La entidad recordó además que, bajo la legislación colombiana, está prohibido ofrecer dinero en efectivo como premio en rifas o promocionales, salvo excepciones específicas contempladas en la ley, las cuales no incluyen actividades de campañas políticas. Esta restricción refuerza la advertencia sobre la ilegalidad de este tipo de iniciativas en contextos electorales.

En medio del debate, Coljuegos hizo un llamado a la ciudadanía para que evite participar en sorteos que no cumplan con los requisitos legales. “Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no participen en sorteos que no exhiban el logo de la entidad y el respectivo número de resolución de autorización”, indicó Hincapié.

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Asimismo, el funcionario enfatizó que no se permitirá el uso irregular de los juegos de suerte y azar durante la contienda electoral, reiterando que estas prácticas deben ajustarse estrictamente a la normativa vigente.

El pronunciamiento concluyó con una invitación a las campañas y candidatos a cumplir con la ley y acudir a la entidad en caso de querer desarrollar actividades promocionales. “Invitamos a las campañas y candidatos a que, si desean realizar una rifa o promocional, se acerquen a la entidad y soliciten la respectiva autorización. Proteger los recursos para la salud es responsabilidad de todos”, concluyó.

El caso se presenta en un momento clave del calendario electoral, en el que las autoridades han insistido en la necesidad de garantizar transparencia y legalidad en todas las actividades de campaña, mientras se evalúan posibles acciones frente a este tipo de prácticas.