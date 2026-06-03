Cepeda cuestiona respaldo de Trump a De la Espriella

Iván Cepeda, candidato oficialista a la Presidencia de Colombia, afirmó este miércoles que el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio tiene un "tinte injerencista".

"El apoyo abierto, y yo diría con tinte injerencista, que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella (...) es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana", expresó Cepeda ante periodistas en Bogotá.

Cepeda cuestiona el respaldo de Trump

Trump hizo público la noche del martes su apoyo a De la Espriella, a quien describió como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país. Además, aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la generación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden".

En respuesta, Cepeda aseguró que su campaña trabaja por "el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio" y advirtió que su contendor "representa un grave riesgo para la democracia".

Asimismo, sostuvo que, aunque cualquier mandatario del mundo puede tener afinidades políticas, no considera aceptable que se busque influir en la contienda electoral colombiana mediante la intervención de gobiernos extranjeros.

"Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia, pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral", añadió.

La respuesta de De la Espriella

Por su parte, Abelardo de la Espriella, quien fue el candidato más votado en la primera vuelta presidencial del pasado domingo con 10,3 millones de votos (43,74 %), agradeció el respaldo de Trump en un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.

"Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas. Juntos somos indestructibles", expresó el aspirante de la extrema derecha.