Nuevo Liberalismo toma distancia de Cepeda y De la Espriella

El Nuevo Liberalismo anunció que no apoyará de manera institucional a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. La decisión deja en libertad a su militancia en una elección que se definirá el próximo 21 de junio.

Un giro frente a la primera vuelta

El Nuevo Liberalismo, partido liderado por Juan Manuel Galán, fijó su posición para la segunda vuelta presidencial y decidió no entregar respaldo institucional a ninguna de las dos campañas que siguen en competencia.

La colectividad informó que sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido podrán votar o participar según sus convicciones personales. Sin embargo, aclaró que cualquier respaldo individual no podrá interpretarse como una decisión oficial del partido.

La determinación marca un cambio frente a la primera vuelta. En marzo, el Nuevo Liberalismo había coavalado la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y en los días previos a la votación llamó a su militancia a movilizarse por esa candidatura. Ahora, tras la derrota de Valencia, el partido optó por no adherirse ni al candidato del Pacto Histórico ni al aspirante de Defensores de la Patria.

En su comunicación, la colectividad sostuvo que no ha otorgado apoyo a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad proselitista dentro del actual proceso electoral. También señaló que mantiene su compromiso con la defensa de la Constitución de 1991, las instituciones democráticas, el Estado Social de Derecho y las libertades individuales.