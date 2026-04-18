EE.UU. niega tener información sobre posible ataque a Iván Cepeda

Estados Unidos negó tener información sobre un posible ataque contra el candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que había alertado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre un plan en su contra. La aclaración fue hecha por el senador Bernie Moreno, quien desmintió la existencia de reportes oficiales sobre esa amenaza.

“La autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el señor Cepeda ha sido informado al respecto”, afirmó Moreno, en una declaración que contradice directamente lo expresado horas antes por el mandatario colombiano. El senador agregó que la información difundida desde Colombia no coincide con los datos manejados por las agencias de seguridad de su país.

El pronunciamiento se produjo luego de que Petro indicara que la CIA ya contaba con “datos reales y concretos” sobre un posible atentado contra el aspirante del Pacto Histórico. Según el presidente, este tipo de información debía ser neutralizada con anticipación para evitar riesgos durante el proceso electoral.

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Sin embargo, Moreno sostuvo que las preocupaciones actuales de las autoridades estadounidenses están dirigidas hacia otros candidatos presidenciales, uno de los cuales posee ciudadanía de ese país. Esta afirmación introduce un matiz distinto en el análisis de riesgos y pone en duda la precisión de la alerta inicial divulgada por el Gobierno colombiano.

En medio de la controversia, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció medidas para verificar la información y reforzar la seguridad de todos los aspirantes. El ministro Pedro Arnulfo Sánchez informó que se convocó una junta de inteligencia conjunta extraordinaria, con participación de la cúpula militar, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

“Activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que se desarrollará esta noche, enfocada específicamente en lo que hemos conocido a través de las redes sociales”, explicó el funcionario. Asimismo, confirmó que ya se estableció contacto con autoridades de Estados Unidos para contrastar los datos y coordinar acciones de protección.

Por su parte, Iván Cepeda se pronunció tras conocerse la polémica. El candidato señaló que en meses anteriores había recibido advertencias similares, aunque optó por manejarlas con discreción para evitar generar alarma pública.

No obstante, ante la difusión del tema, solicitó un informe detallado a las autoridades competentes. “Bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral”, manifestó, al tiempo que llamó a sus seguidores a no ceder ante el miedo.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un nuevo pronunciamiento frente a las declaraciones del senador Moreno. Entre tanto, la fuerza pública avanza en el despliegue de un operativo especial de seguridad de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el próximo 31 de mayo, en un ambiente marcado por versiones encontradas y creciente atención sobre las garantías del proceso electoral.