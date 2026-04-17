Petro aseguró que la CIA conoce plan de atentado contra Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene información concreta sobre un plan de atentado contra el candidato Iván Cepeda, en medio de un panorama de crecientes amenazas contra figuras políticas en Colombia.

El pronunciamiento se conoció a través de su cuenta en la red social X, donde el mandatario indicó que existen datos “reales y concretos” sobre un posible ataque. “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, escribió.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en un contexto de preocupación por la seguridad de los candidatos presidenciales, luego de pronunciamientos desde Estados Unidos sobre la necesidad de garantizar elecciones libres y seguras en el país.

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En su mensaje, Petro también agradeció el respaldo internacional al proceso electoral colombiano. “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”, señaló, al tiempo que vinculó recientes hechos de violencia política con sectores de extrema derecha. Según afirmó, estos grupos “usan el Estado para matar y la muerte para buscar votos”.

El señalamiento sobre un eventual atentado contra Cepeda se suma a las denuncias de amenazas que han hecho otros aspirantes en las últimas semanas. Entre ellos, la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes han advertido sobre riesgos contra su integridad en medio del clima electoral.

Estas situaciones han encendido las alertas de las autoridades y de distintos sectores políticos, que insisten en la necesidad de reforzar las medidas de protección para garantizar la seguridad de todos los candidatos. Colombia arrastra un historial de violencia política que ha marcado procesos electorales anteriores, lo que incrementa la preocupación ante este tipo de advertencias.

Aunque hasta el momento no se han conocido detalles específicos del supuesto plan mencionado por el presidente, el hecho de que se haga referencia a información de inteligencia internacional eleva la gravedad del anuncio. Por ahora, organismos de seguridad no han entregado un pronunciamiento público adicional sobre el caso.

La Procuraduría, la Fiscalía y otras entidades del Estado han reiterado que se mantienen activos los protocolos de evaluación de riesgo y los esquemas de protección para líderes políticos, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección.

Petro insistió en que las amenazas deben ser atendidas con anticipación para evitar que se materialicen hechos de violencia. En esa línea, subrayó la importancia de actuar de manera preventiva frente a cualquier indicio de riesgo.

A medida que avanza el calendario electoral, la seguridad de los candidatos se consolida como uno de los principales desafíos institucionales. Garantizar condiciones para una contienda democrática libre de violencia será clave para el desarrollo del proceso electoral en Colombia.