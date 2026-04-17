Estudiante de la UNIMINUTO murió tras violento robo: universidad se pronunció

El asesinato de un joven universitario volvió a poner en evidencia la creciente inseguridad ciudadana en Bogotá. La víctima fue Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, quien murió tras recibir múltiples heridas en medio de un ataque perpetrado por delincuentes el 16 de abril de 2026.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución universitaria expresó su rechazo categórico frente al crimen y manifestó el profundo dolor que embarga a toda su comunidad académica. El hecho, calificado como un episodio repudiable, encendió nuevamente las alertas sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en la capital del país.

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Rechazo institucional y solidaridad

UNIMINUTO envió un mensaje de acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros del estudiante, destacando la necesidad de rodearlos en este momento de duelo. La universidad también rindió homenaje a la vida del joven, recordando que su proyecto personal apenas comenzaba.

El pronunciamiento subrayó que la violencia no solo afecta a una institución educativa, sino que refleja una problemática estructural que golpea a toda la sociedad. En ese sentido, reiteró su postura de rechazo absoluto frente a cualquier acción que atente contra la vida, la integridad y los sueños de las personas.

Frente a lo ocurrido, la universidad hizo un llamado directo a las autoridades para que adelanten investigaciones con rapidez, rigor y efectividad, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia. La exigencia se centra en evitar que este caso quede impune.

Asimismo, se insistió en que la muerte de Fredy Santiago no puede ser vista como un hecho aislado, sino como una señal de la necesidad urgente de tomar medidas contundentes frente a la criminalidad.