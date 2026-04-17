Cuatro menores secuestrados en Jamundí: señalan a disidencias de “Iván Mordisco”

La tranquilidad de los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), se rompió la tarde del 15 de abril, cuando hombres armados ingresaron a las comunidades y ejecutaron un nuevo caso de secuestro en Colombia.

De acuerdo con la información recopilada, los responsables serían integrantes del Frente Jaime Martínez, estructura que hace parte de las disidencias lideradas por alias “Iván Mordisco”, conocidas como el Estado Mayor Central (EMC). Los sujetos intimidaron a la población y retuvieron a varias personas en medio de la zozobra.

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Entre los afectados se encuentran cuatro jóvenes, cuyas edades estarían entre los 15 y 17 años, lo que indica que serían menores de edad. Según versiones de sus familiares, uno de ellos no es oriundo de la región.

El hecho ocurrió en el parque del corregimiento de Villa Paz, al finalizar la tarde. Testigos relataron que los armados obligaron a los jóvenes a subir a un vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido.

Una comunidad en alerta

La situación ha generado especial preocupación debido a que en esta zona se encuentra el consejo comunitario de Villa Paz, integrado por población afrodescendiente. Las familias afectadas han pedido la pronta liberación de los jóvenes, en medio de la incertidumbre que rodea el caso.

Además, este tipo de hechos impacta directamente a las juventudes, al poner en riesgo sus proyectos de vida y limitar sus oportunidades en condiciones de seguridad y dignidad.

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Exigen acciones urgentes

Ante lo ocurrido, se hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para acelerar las investigaciones y esclarecer los hechos, así como identificar a los responsables.

También se solicitó al Gobierno nacional, por medio del Ministerio del Interior y en articulación con autoridades territoriales, adoptar medidas inmediatas de prevención y protección, además de implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana 005 de 2024.

De igual forma, se exigió al Estado Mayor Central (EMC) cesar estas acciones y proceder con la liberación inmediata e incondicional de los jóvenes, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.