Petro viajará a Caracas el 24 de abril para reunirse con Delcy Rodríguez

El presidente Gustavo Petro inició su agenda oficial en Barcelona, España, con su participación en la Global Progressive Mobilisation, un encuentro que reunirá a líderes del progresismo mundial para discutir estrategias en defensa de la democracia y frente a desafíos globales como la desigualdad, el auge de los extremismos y la desinformación.

El evento, que se desarrollará entre el 17 y el 18 de abril, contará con la presencia de figuras como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi. En este escenario, Colombia buscará posicionar propuestas encaminadas a la construcción de un nuevo orden global con enfoque social y democrático.

Como parte de su agenda, Petro concedió una entrevista a la Agencia EFE en la que confirmó que viajará a Caracas el próximo 24 de abril, en un intento por reactivar las relaciones bilaterales con Venezuela. “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña”, afirmó el mandatario, al explicar su decisión de trasladarse directamente a la capital venezolana.

El jefe de Estado señaló que este viaje responde a la necesidad de mantener canales de diálogo con el gobierno venezolano, en medio de una relación que ha atravesado momentos de tensión. Según explicó, encuentros previos no se concretaron por razones de seguridad, incluida una reunión que estaba prevista en marzo en la zona fronteriza del Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido como “Tienditas”.

La visita a Caracas adquiere relevancia en un contexto marcado por la reconfiguración política en Venezuela y los desafíos compartidos entre ambos países, como la cooperación energética y la transición hacia modelos económicos menos dependientes del petróleo. Petro ha insistido en la importancia de abordar estos temas de manera conjunta, pese a las diferencias ideológicas con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante la entrevista, el mandatario colombiano reconoció que su relación con Venezuela ha sido compleja. Señaló que, aunque no ha sido cercano al presidente Maduro, ha sostenido encuentros desde el inicio de su gobierno con el objetivo de mantener abiertos los canales diplomáticos.

En materia migratoria, Petro destacó que Colombia ha logrado absorber el impacto de la llegada de millones de ciudadanos venezolanos, cuyo flujo, según afirmó, ya se estabilizó. Además, defendió la integración de esta población al mercado laboral y resaltó su nivel educativo como un aporte al país.

El presidente también se refirió a la situación política venezolana y planteó la necesidad de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición que permita una transición hacia elecciones libres. Propuso incluso un modelo temporal de cogobierno que genere confianza institucional y condiciones para un proceso electoral transparente.

Finalmente, Petro advirtió sobre los efectos de las sanciones internacionales en Venezuela, al considerar que estas limitan la posibilidad de desarrollar procesos democráticos plenos. En ese sentido, reiteró que la estabilidad del país vecino es clave para Colombia y que su visita a Caracas busca contribuir a ese objetivo mediante el diálogo directo.