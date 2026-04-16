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“Daniel Quintero llega a SuperSalud a hacer lo que Petro le diga”: Andrés Forero

Jue, 16/04/2026 - 16:25
El congresista cuestionó el nombramiento en Supersalud y advirtió que el nuevo jefe ejecutaría decisiones clave del Gobierno en medio de la crisis del sistema.
Andrés Forero y Daniel Quintero.
Créditos:
Redes sociales.

El representante a la Cámara Andrés Forero lanzó una fuerte crítica al nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud, al asegurar que su llegada responde a la necesidad del Gobierno de ejecutar decisiones en medio de la crisis del sistema.

En entrevista con kienyke.com, el congresista afirmó que “Daniel Quintero llega a Supersalud a hacer lo que el presidente Gustavo Petro le diga”, una declaración que marca el tono de sus cuestionamientos frente a este nombramiento.

Cuestionamientos al rol de Quintero

Forero señaló que la designación se da en un momento crítico para el sistema de salud, con múltiples EPS intervenidas y millones de usuarios afectados. En ese contexto, advirtió que el nuevo superintendente tendría un papel clave en decisiones relacionadas con el futuro de estas entidades.

Según explicó, estas decisiones incluirían posibles intervenciones, liquidaciones y traslados de pacientes, lo que podría impactar directamente la prestación de los servicios de salud en el país.

Inestabilidad en la Superintendencia

El congresista también hizo énfasis en los cambios constantes en la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud durante el actual Gobierno. Indicó que la rotación en este cargo ha sido un factor que coincide con el deterioro del sistema.

A su juicio, este panorama genera incertidumbre sobre el rumbo de la entidad, especialmente en medio de un escenario marcado por la crisis en varias EPS y dificultades en la atención a los usuarios.

Decisiones sobre EPS y pacientes

Durante la entrevista, Forero se refirió al manejo de las EPS intervenidas y advirtió sobre los efectos que podrían tener algunas decisiones del Gobierno. En particular, mencionó el traslado de pacientes a entidades que enfrentan problemas operativos.

Para ilustrar la situación, comparó el sistema con una estructura en crisis que continúa recibiendo más carga sin resolver sus fallas internas. En ese sentido, alertó que los principales afectados serían los pacientes.

Contexto político del nombramiento

Otro de los puntos abordados fue el momento político en el que se da la llegada de Quintero a la Superintendencia. Forero indicó que el país atraviesa un escenario preelectoral, lo que podría influir en decisiones dentro de entidades clave del sector salud.

De acuerdo con el congresista, este tipo de nombramientos podría tener implicaciones en la administración de hospitales y EPS, así como en la designación de cargos dentro del sistema.

Seguimiento desde el Congreso

Finalmente, el representante aseguró que desde el Congreso se realizará un control político a las decisiones que se adopten en la Superintendencia de Salud en los próximos meses.

Señaló que este seguimiento será clave en un momento que calificó como determinante para el sistema de salud en Colombia, en medio de un debate abierto sobre su funcionamiento y su futuro.

La llegada de Daniel Quintero a la Supersalud se da así en un contexto de tensiones políticas, cuestionamientos y alertas sobre el impacto que podrían tener las decisiones en millones de usuarios del sistema.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.

Creado Por
Sandra Vargas
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