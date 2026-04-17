El presidente Gustavo Petro aseguró este viernes que el fracaso de su propuesta de ‘Paz Total’ no es "personal" sino "nacional", y se defendió alegando que Colombia actualmente tiene la tasa de homicidios más baja en más de 30 años.

"No es un fracaso personal, es nacional", dijo Petro en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE preguntado por los pocos éxitos que han tenido las negociaciones con grupos armados emprendidas por su gobierno, que asumió el poder en 2022.

Petro se defendió apuntando que la violencia se concentra solo "en algunas zonas y ya no es nacional" y alegando que Colombia tiene "la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios más baja desde el 93", lo que "se debe al proceso de paz con las FARC", firmado en 2016.

Después de asegurar que esta tasa es igual que la que resulta si se suman homicidios y suicidios en España, donde "la gente se mata a sí misma porque está aburrida", aseguró que quiso hacerla bajar pero se mantiene igual, lo que consideró un "fracaso nacional" pero también suyo.

Y culpó de la continuación del conflicto en Colombia a Europa: "Cuando no nos matemos entre nosotros, que entre otras es que los europeos no consuman más cocaína o legalicen la cocaína, nosotros ya entramos a paz porque es la codicia lo que está haciendo matar a los colombianos".

"Nombré a un poco de gente que no servía"

Además, el presidente consideró que el mayor error de su mandato, que se acaba este 7 de agosto, cuando tome posesión la nueva persona que sea elegida en las elecciones, fue el de "nombrar a un poco de gente que no servía".

"Por mi amplitud ideológica, de pensar que se podían hacer gobiernos democráticos cometí una tontería que le está costando muchísimo a Colombia: metí a una gente que se decía que era de centro y está a la derecha de Uribe y lo primero que hicieron fue traicionarme", dijo Petro.

Además, confesó que no sabe qué va a hacer cuando deje el Palacio de Nariño (sede presidencial) y que su futuro dependerá de lo que suceda en las elecciones: "si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir".

"El pueblo decide si me manda al ostracismo (...) o insiste en el camino, lo profundiza y construye una democracia multicolor", apuntó.