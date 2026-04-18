El 18 de abril de 2026 quedó marcado como una fecha histórica en el fútbol europeo. Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas del continente, al asumir el banquillo del Unión Berlín en la Bundesliga.
Su debut se dio en el estadio An der Alten Försterei, ante cerca de 22.000 aficionados, en un partido que terminó con derrota 1-2 frente a Wolfsburgo. A pesar del resultado, el encuentro estuvo marcado por la relevancia del momento y el protagonismo de la entrenadora de 34 años.
El equipo visitante se adelantó rápidamente con un gol de Patrick Wimmer al minuto 11, mientras que el segundo tanto llegó apenas iniciado el segundo tiempo. El Unión Berlín reaccionó en la recta final con un gol de Oliver Burke al minuto 85, pero no le alcanzó para igualar el marcador.
Un debut histórico en medio de la competencia
Eta, quien asumió como entrenadora interina tras la salida del anterior técnico, fue el centro de atención desde el inicio del compromiso. Durante el partido se mostró activa en la zona técnica, dando instrucciones constantes y ajustando el esquema con varios cambios en la alineación.
“Estoy encantada de que el club me haya confiado esta tarea desafiante", había señalado previamente la entrenadora, quien ya venía desempeñándose como asistente del equipo masculino.
Trayectoria y camino en el fútbol
Nacida en Dresden en 1991, Eta destacó desde joven como futbolista y se formó en el Turbine Potsdam, uno de los clubes más importantes del fútbol femenino alemán. Durante su carrera ganó una UEFA Women’s Champions League, tres títulos de la liga local y un Mundial Sub-20.
Las lesiones la llevaron a retirarse a los 27 años, pero continuó vinculada al deporte como entrenadora. En la temporada 2023-24 se convirtió en la primera mujer en ser asistente técnica de un equipo masculino del Unión Berlín y, meses después, dirigió un partido tras la expulsión del entrenador principal.
Ahora, su designación como entrenadora interina marca un nuevo hito en su carrera y en la historia del fútbol, al abrir espacio en un entorno tradicionalmente dominado por hombres.