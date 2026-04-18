El 18 de abril de 2026 quedó marcado como una fecha histórica en el fútbol europeo. Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas del continente, al asumir el banquillo del Unión Berlín en la Bundesliga.

Su debut se dio en el estadio An der Alten Försterei, ante cerca de 22.000 aficionados, en un partido que terminó con derrota 1-2 frente a Wolfsburgo. A pesar del resultado, el encuentro estuvo marcado por la relevancia del momento y el protagonismo de la entrenadora de 34 años.

El equipo visitante se adelantó rápidamente con un gol de Patrick Wimmer al minuto 11, mientras que el segundo tanto llegó apenas iniciado el segundo tiempo. El Unión Berlín reaccionó en la recta final con un gol de Oliver Burke al minuto 85, pero no le alcanzó para igualar el marcador.