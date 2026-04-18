Inicio
Fútbol

Marie-Louise Eta, la mujer que rompió el último tabú del fútbol alemán

Sáb, 18/04/2026 - 12:34
La alemana se convirtió en la primera mujer en dirigir en una gran liga europea, en un partido que terminó con derrota 1-2 ante Wolfsburgo.
Union’s new head coach Marie-Louise Eta reacts during the Bundesliga soccer match 1. FC Union Berlin and VfL Wolfsburg in Berlin, Germany, 18 April 2026. (Alemania)
Créditos:
EFE/EPA/CLEMENS BILAN

El 18 de abril de 2026 quedó marcado como una fecha histórica en el fútbol europeo. Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas del continente, al asumir el banquillo del Unión Berlín en la Bundesliga.

Su debut se dio en el estadio An der Alten Försterei, ante cerca de 22.000 aficionados, en un partido que terminó con derrota 1-2 frente a Wolfsburgo. A pesar del resultado, el encuentro estuvo marcado por la relevancia del momento y el protagonismo de la entrenadora de 34 años.

El equipo visitante se adelantó rápidamente con un gol de Patrick Wimmer al minuto 11, mientras que el segundo tanto llegó apenas iniciado el segundo tiempo. El Unión Berlín reaccionó en la recta final con un gol de Oliver Burke al minuto 85, pero no le alcanzó para igualar el marcador.

Union’s new head coach Marie-Louise Eta looks on prior to the Bundesliga soccer match 1. FC Union Berlin and VfL Wolfsburg in Berlin, Germany, 18 April 2026. (Alemania)
Créditos:
EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Un debut histórico en medio de la competencia

Eta, quien asumió como entrenadora interina tras la salida del anterior técnico, fue el centro de atención desde el inicio del compromiso. Durante el partido se mostró activa en la zona técnica, dando instrucciones constantes y ajustando el esquema con varios cambios en la alineación.

“Estoy encantada de que el club me haya confiado esta tarea desafiante", había señalado previamente la entrenadora, quien ya venía desempeñándose como asistente del equipo masculino.

Trayectoria y camino en el fútbol

Nacida en Dresden en 1991, Eta destacó desde joven como futbolista y se formó en el Turbine Potsdam, uno de los clubes más importantes del fútbol femenino alemán. Durante su carrera ganó una UEFA Women’s Champions League, tres títulos de la liga local y un Mundial Sub-20.

Las lesiones la llevaron a retirarse a los 27 años, pero continuó vinculada al deporte como entrenadora. En la temporada 2023-24 se convirtió en la primera mujer en ser asistente técnica de un equipo masculino del Unión Berlín y, meses después, dirigió un partido tras la expulsión del entrenador principal.

Ahora, su designación como entrenadora interina marca un nuevo hito en su carrera y en la historia del fútbol, al abrir espacio en un entorno tradicionalmente dominado por hombres.

Mundo
Bundesliga
Marie-Louise Eta
Fútbol
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
¿Alerta está hospitalizado? Esto dijo el humorista
Alerta estado de salud
Alerta dejó muy preocupados a sus seguidores al aparecer en redes desde un hospital, esto dijo él sobre su estado de salud.
Política
'Lalis' denunció a Santiago Botero por presunta compra de votos
Laura Beltrán.
La congresista electa Laura Daniela Beltrán pidió investigar al candidato Santiago Botero por supuestamente ofrecer dinero a cambio de votos.
Fútbol
Marie-Louise Eta, la mujer que rompió el último tabú del fútbol alemán
Union’s new head coach Marie-Louise Eta reacts during the Bundesliga soccer match 1. FC Union Berlin and VfL Wolfsburg in Berlin, Germany, 18 April 2026. (Alemania)
La alemana se convirtió en la primera mujer en dirigir en una gran liga europea, en un partido que terminó con derrota 1-2 ante Wolfsburgo.
Entretenimiento
¿Cómo ganar boletas para conciertos de Feid en Bogotá y Cali?
Feid conciertos Bogotá y Cali
Feid está botando la casa por la ventana y anunció que regalará boletas a sus fans para los conciertos en Bogotá y Cali.