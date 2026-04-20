La Universidad Sergio Arboleda confirmó la muerte de una estudiante de primer semestre en sus instalaciones, ubicadas en la calle 74 de Bogotá, en hechos ocurridos en la tarde de este lunes.

A través de un comunicado, la institución señaló que “lamenta profundamente que en la tarde de hoy, 20 de abril de 2026, una estudiante de primer semestre falleció en las instalaciones de la Institución”.

La universidad indicó que, tras el hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y se dio aviso a las autoridades competentes.

Luto institucional y suspensión de clases

En el mismo pronunciamiento, la institución expresó que la situación ha generado conmoción en la comunidad académica.

“Su partida conmueve profundamente a esta Comunidad Académica y la sume en un inmenso dolor”, indicó.

La universidad anunció la declaratoria de luto institucional y la cancelación de clases para el 21 de abril de 2026. También informó que se habilitaron canales de apoyo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad.

“Expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros”, agregó el comunicado.

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.