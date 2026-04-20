Que se sabe del colapso del puente en Bagadó: ocho heridos y posible manipulación

Una jornada que buscaba resaltar avances en infraestructura terminó en una emergencia que puso en riesgo a decenas de personas en el departamento del Chocó. El domingo 19 de abril, un puente colgante en el corregimiento de San Marino, municipio de Bagadó, presentó una falla estructural mientras era transitado por la alcaldesa y un grupo de habitantes.
El hecho se registró hacia la 1:30 p. m., cuando la estructura, de 86 metros lineales, cedió parcialmente. En ese momento, varias personas se encontraban cruzando el puente, lo que provocó que algunas cayeran al vacío en medio de escenas de pánico.
La situación activó de inmediato la respuesta de la comunidad y de los organismos de socorro, que iniciaron labores de rescate para asistir a los afectados. A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo fallecidos.
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Balance de personas lesionadas
De acuerdo con el reporte oficial de la Administración Municipal de Bagadó, el colapso dejó ocho personas heridas. Seis de ellas fueron atendidas y dadas de alta el mismo día tras ser estabilizadas.
Sin embargo, dos ciudadanos presentaron lesiones de mayor gravedad, por lo que fueron trasladados a la ciudad de Quibdó, donde reciben atención en centros médicos de mayor complejidad.
La estructura había sido entregada el 2 de marzo de 2025, lo que llevó a la administración local a solicitar explicaciones a la empresa ING CONSTRUCTORES S.A.S., encargada de la ejecución del proyecto, con el fin de determinar posibles fallas técnicas.
En medio de las primeras inspecciones surgieron versiones de la comunidad que apuntan a una posible alteración de los cables de suspensión. Ante estas denuncias, las autoridades confirmaron la presentación de una acción ante la Fiscalía General de la Nación para investigar un eventual sabotaje.
Tras el colapso, el área fue asegurada para evitar nuevos incidentes y proteger a los habitantes de San Marino. Las autoridades mantienen vigilancia en el lugar mientras avanzan las investigaciones.
Obras continúan pese al incidente
Aunque el hecho generó preocupación en la comunidad, la administración municipal aseguró que otros proyectos en curso no se detendrán. Entre ellos se encuentran el Palacio Municipal, el Parque Lineal y obras en instituciones educativas ubicadas en territorios indígenas.
El enfoque ahora está en restablecer la conectividad en la zona afectada mediante la activación de las garantías contractuales del proyecto. Paralelamente, se busca establecer responsabilidades, ya sea por fallas en la construcción o por posibles acciones externas.
El caso sigue bajo análisis y se espera que las investigaciones definan con claridad las causas de un incidente que transformó un acto institucional en una situación de emergencia.