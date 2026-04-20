Que se sabe del colapso del puente en Bagadó: ocho heridos y posible manipulación

Una jornada que buscaba resaltar avances en infraestructura terminó en una emergencia que puso en riesgo a decenas de personas en el departamento del Chocó. El domingo 19 de abril, un puente colgante en el corregimiento de San Marino, municipio de Bagadó, presentó una falla estructural mientras era transitado por la alcaldesa y un grupo de habitantes.

El hecho se registró hacia la 1:30 p. m., cuando la estructura, de 86 metros lineales, cedió parcialmente. En ese momento, varias personas se encontraban cruzando el puente, lo que provocó que algunas cayeran al vacío en medio de escenas de pánico.

La situación activó de inmediato la respuesta de la comunidad y de los organismos de socorro, que iniciaron labores de rescate para asistir a los afectados. A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo fallecidos.

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Balance de personas lesionadas

De acuerdo con el reporte oficial de la Administración Municipal de Bagadó, el colapso dejó ocho personas heridas. Seis de ellas fueron atendidas y dadas de alta el mismo día tras ser estabilizadas.

Sin embargo, dos ciudadanos presentaron lesiones de mayor gravedad, por lo que fueron trasladados a la ciudad de Quibdó, donde reciben atención en centros médicos de mayor complejidad.

La estructura había sido entregada el 2 de marzo de 2025, lo que llevó a la administración local a solicitar explicaciones a la empresa ING CONSTRUCTORES S.A.S., encargada de la ejecución del proyecto, con el fin de determinar posibles fallas técnicas.