El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció este domingo un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, información que, según indicó, le fue comunicada por la Policía Nacional.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, afirmó el mandatario, quien también hizo un llamado a reforzar las acciones de seguridad en el país.