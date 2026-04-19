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Alejandro Char denuncia plan para atentar contra su vida

Dom, 19/04/2026 - 21:11
El alcalde de Barranquilla alertó sobre un presunto plan criminal en su contra. Gobierno activó medidas de seguridad.
Alejandro Char
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X @AlejandroChar

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció este domingo un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, información que, según indicó, le fue comunicada por la Policía Nacional.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, afirmó el mandatario, quien también hizo un llamado a reforzar las acciones de seguridad en el país.

Reacciones y llamados a protección

Tras la denuncia, diferentes líderes políticos expresaron su respaldo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió garantías de seguridad para Char y su familia, mientras que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el plan y solicitó al Gobierno atender las denuncias.

Galán aseguró que la situación estaría relacionada con el contexto de seguridad y las denuncias sobre el impacto de estructuras criminales en varias regiones del país.

Gobierno activa medidas e investigación

El Gobierno Nacional rechazó las amenazas y anunció acciones inmediatas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se activaron los organismos de inteligencia para verificar la información y tomar medidas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se están articulando capacidades entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad del mandatario.

Además, el Gobierno ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita prevenir un posible atentado y dar con los responsables.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso mientras avanzan las labores de verificación e inteligencia.

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