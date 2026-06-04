Petro ordenó bombardeo en Guaviare tras enfrentamientos de disidencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó un bombardeo contra las disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, implicadas en los recientes combates ocurridos en el departamento del Guaviare (centro-sur), tras los cuales fueron hallados 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad.

"He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate", anunció este miércoles el mandatario en su cuenta de X.

Petro agregó que en la operación militar fue recuperado un menor de edad reclutado por el grupo armado, se incautaron siete fusiles y murieron tres integrantes de esa organización ilegal liderada por el hombre más buscado de Colombia.

El anuncio se produce un día después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que al menos 11 de los 48 cuerpos hallados en una zona selvática del Guaviare correspondían a menores de edad.

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