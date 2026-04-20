La Veeduría Distrital alertó sobre el aumento de afectaciones por ruido ambiental en la ciudad, tras analizar más de 12.000 quejas registradas entre 2025 y lo corrido de 2026 en la plataforma Bogotá Te Escucha.

El informe señala que el 51% de los casos está relacionado con establecimientos comerciales como bares, discotecas y gastrobares, mientras que el 12% corresponde a conflictos entre vecinos, principalmente por música a alto volumen en horas de la madrugada.

El ruido también está asociado a ventas informales en el espacio público, donde el uso simultáneo de parlantes, bocinas y micrófonos genera saturación sonora y fatiga en residentes y transeúntes.

Impactos en salud y baja respuesta institucional

Según el análisis, las localidades con más reportes son Bosa (2.956), Kennedy (750), Suba (705), Fontibón (442) y Engativá (437). Las principales fuentes identificadas son comercio (6.444 casos), vecinos (1.437) y tráfico vehicular (812).

En paralelo, un ejercicio con el colectivo ActivosxElRuido evidenció afectaciones directas en la salud: el 94% reportó problemas de sueño, el 81% estrés o irritabilidad y el 82% dificultades de concentración. Entre el 60% y el 65% afirmó haber denunciado sin obtener soluciones efectivas.

“A partir de nuestro análisis, hemos encontrado que el ruido es altamente controlable por quienes lo generan, lo cual dificulta no solo la precisión de las mediciones, sino también la posibilidad de tomar decisiones institucionales en tiempo real”, señaló la veedora Adriana Herrera.

La entidad advirtió que la medición del ruido puede tardar hasta tres horas y los resultados pueden demorar hasta 15 días, lo que limita la capacidad de respuesta inmediata.

Medidas y llamados de las autoridades

La problemática exige un abordaje articulado bajo la Ley 2450 de 2025, que establece competencias entre autoridades ambientales y de policía.

Entre 2024 y 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno impuso más de 1.000 medidas correctivas, mientras que la Secretaría Distrital de Ambiente inició 12 procesos sancionatorios, cinco de ellos contra bares en Teusaquillo.

En un operativo reciente en Kennedy, autoridades cerraron tres establecimientos y detectaron niveles de ruido superiores a 55 decibeles, además de inconsistencias documentales.

La Veeduría recomendó fortalecer la coordinación interinstitucional y vincular actores como la Cámara de Comercio de Bogotá para avanzar en procesos de insonorización.

También hizo un llamado a la ciudadanía a reportar estos casos a través de la línea 123, la línea 195 y la plataforma Bogotá Te Escucha, y a mantener niveles adecuados de ruido para mejorar la convivencia.