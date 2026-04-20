Quedaron libres los detenidos por caso de ataque a producción de serie en Bogotá

Quedaron en libertad los dos jóvenes capturados por su presunta participación en los hechos violentos ocurridos durante un ataque contra la producción de la serie 'Sin senos sí hay paraíso', registrado el pasado sábado 18 de abril en Bogotá y que dejó dos personas muertas.

Se trata de Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, quienes hacían parte del equipo de logística y producción de la cuarta temporada del proyecto audiovisual. Ambos fueron detenidos tras el episodio en el que murió Josué Cubillos García, señalado por las autoridades como el presunto responsable de asesinar a dos integrantes del equipo.

De acuerdo con la información conocida, los hechos se registraron hacia las 2:14 de la tarde en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches, en el centro de la capital. En ese lugar, Cubillos García habría atacado con arma blanca a Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides, quienes fallecieron en el sitio.

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En medio de la reacción al ataque, se produjo la muerte del presunto agresor. Por este hecho, Correa y Sanabria fueron capturados y posteriormente presentados ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá para la audiencia de legalización de captura.

Durante la diligencia judicial, las grabaciones de cámaras de seguridad fueron avaladas como material probatorio y serán clave dentro del proceso investigativo. La Fiscalía General de la Nación imputó a los dos jóvenes el delito de homicidio doloso; sin embargo, ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.

La defensa de los procesados, encabezada por el abogado Fabio Humar, aseguró que sustentará la tesis de legítima defensa. Según indicó, los dos hombres actuaron en medio del impacto emocional generado por el ataque armado y no cuentan con antecedentes penales.

Pese a la imputación, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en su contra al considerar que no representan un peligro para la sociedad ni existe riesgo de obstrucción a la justicia. En consecuencia, el juez determinó dejarlos en libertad mientras avanza el proceso.

Aunque recuperaron su libertad, Correa y Sanabria continúan vinculados formalmente a la investigación y deberán comparecer ante las autoridades cuando sean requeridos.

El caso sigue generando atención debido a las circunstancias en que ocurrieron los hechos y al contexto en el que se produjo la reacción que derivó en la muerte del presunto atacante. Entretanto, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido.