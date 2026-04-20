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Economía sigue rezagada y crece por debajo del 2%

Lun, 20/04/2026 - 10:59
El ISE creció 1,65% anual en febrero, con impulso de servicios, pero el ritmo sigue por debajo del 2% y con caídas en el sector primario.
Economía colombiana
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Referencia / generada por IA

La economía colombiana mantuvo un crecimiento moderado en febrero de 2026, con una expansión de 1,65% anual, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE.

El resultado confirma que la actividad económica continúa por debajo del umbral del 2%, en línea con una recuperación aún contenida. El índice se ubicó en 120,17 en su serie original, frente a 118,22 en febrero de 2025.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el crecimiento fue de 1,55%, con un nivel de 127,06. En términos mensuales, el ISE avanzó 0,54% frente a enero, lo que refleja una leve mejora en el corto plazo.

Sectores: impulso de servicios y caída en primarias

El desempeño sectorial muestra una dinámica desigual:

  • Actividades terciarias: crecieron 2,55% anual (2,60% ajustado), siendo el principal motor.
  • Actividades secundarias: registraron un aumento de 0,40% anual (0,19% ajustado).
  • Actividades primarias: cayeron -2,08% anual (-2,12% ajustado), afectando el resultado global.

En la variación mensual, todos los sectores presentaron avances: primarias 0,89%, secundarias 0,52% y terciarias 0,30%.

Crecimiento del año, sin aceleración

En el acumulado de enero y febrero de 2026, la economía creció 1,54%, por debajo del 1,61% registrado en el mismo periodo de 2025.

Vale la pena destacar que el ISE es un indicador que permite seguir la evolución mensual de la actividad económica y anticipar el comportamiento del Producto Interno Bruto, a partir de múltiples variables sectoriales.

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