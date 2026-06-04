Colombia tiene 10,5 millones de desplazados y recibe solo 18% de la ayuda requerida

Las crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador figuran entre las diez más olvidadas del mundo, según la lista que elabora anualmente desde 2016 el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y que fue publicada este jueves.

La clasificación mide ese “olvido” a partir de tres variables: la cobertura mediática, la atención política y la financiación humanitaria. En ese ranking, Colombia ocupa el tercer lugar, solo por detrás de Sudán y la República Democrática del Congo.

Honduras aparece en la sexta posición y Ecuador en la séptima, después de Yemen y Afganistán, que ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

En el caso colombiano, el NRC advirtió que una crisis con 10,5 millones de desplazados recibe una cobertura muy baja en los medios y apenas obtiene el 18 % de la ayuda solicitada cada año por los actores humanitarios.

Las crisis de Honduras y Ecuador también tienen escasa visibilidad mediática. En esos países se contabilizan 404.000 y 890.000 desplazados, respectivamente, mientras que la financiación humanitaria solo alcanza el 11 % de lo requerido en Honduras y el 8 % en Ecuador.

La brecha humanitaria

“Millones de personas están siendo abandonadas porque hemos decidido no actuar, y la verdad incómoda es que este abandono es una elección”, afirmó el secretario general del NRC, Jan Egeland, antiguo coordinador humanitario de Naciones Unidas, al presentar la lista.

A nivel global, en 2025 solo se cubrió alrededor de un 35 % de la ayuda solicitada para atender las crisis de refugiados. Eso dejó una brecha financiera de 29.500 millones de dólares, equivalente al 1,12 % del gasto militar mundial de ese año.

La lista de crisis olvidadas está encabezada por Sudán, un país con nueve millones de desplazados internos y cuatro millones de refugiados en naciones vecinas como consecuencia de más de tres años de guerra civil. Pese a que las dimensiones del éxodo son comparables a las de Siria o Ucrania en sus peores momentos, su situación sigue teniendo poca atención mediática y humanitaria.

El NRC también subrayó que, en los diez años que lleva elaborando este informe, la República Democrática del Congo nunca ha salido de la lista. El año pasado, ese país recibió apenas el 27,4 % de la financiación necesaria, el nivel más bajo de toda la década.