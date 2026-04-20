¿Quién es alias 'Fito' y qué tiene que ver con el cruce entre Petro y Noboa?

El nombre de alias 'Fito' volvió al centro de la agenda regional después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señalara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos indirectos con personas relacionadas con ese capo. Petro negó cualquier relación y anunció acciones judiciales. La controversia importa porque Fito es una de las figuras más visibles del crimen organizado en Ecuador.

¿Quién es alias 'Fito’?

José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, es identificado por la justicia de Estados Unidos como el principal líder de Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana señalada por tráfico internacional de cocaína, uso de armas y hechos de violencia. Una acusación federal presentada en Brooklyn sostiene que, al menos desde 2020, dirigió una red que movía cargamentos de droga a través de Ecuador en coordinación con aliados del narcotráfico regional, y que también participó en esquemas de tráfico de armas desde Estados Unidos.

En Ecuador, Macías ya cumplía una condena de 34 años de prisión por delitos como narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Sin embargo, siguió siendo una figura de poder dentro del sistema penitenciario. Su nombre tomó aún más fuerza en enero de 2024, cuando autoridades ecuatorianas reportaron que ya no estaba en su celda, en un episodio que abrió una nueva crisis de seguridad en ese país. Tras su desaparición, el gobierno de Noboa declaró el estado de emergencia y dispuso el despliegue de militares en las calles y en las cárceles.

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¿Por qué su nombre pesa en Ecuador?

La figura de Fito quedó asociada al deterioro de la seguridad ecuatoriana. Durante los últimos años, Los Choneros han sido vinculados con el control de rutas del narcotráfico, la violencia carcelaria, extorsiones y homicidios. La fuga de Macías en 2024 coincidió con una escalada que incluyó motines, secuestro de funcionarios penitenciarios y ataques armados que llevaron al gobierno ecuatoriano a endurecer su estrategia de seguridad.

Después de permanecer prófugo por más de un año, Fito fue recapturado en Manta en junio de 2025. Semanas después aceptó su extradición a Estados Unidos y en julio fue trasladado para responder ante una corte federal en Brooklyn. Allí enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína, tráfico internacional de armas y uso de armamento en actividades ligadas al narcotráfico. De acuerdo con la acusación estadounidense, bajo su dirección la estructura atacó a policías, políticos, abogados, fiscales y civiles.

¿Qué tiene que ver con Petro y Noboa?

El nuevo cruce diplomático comenzó cuando Noboa afirmó que Petro se reunió con integrantes de la oposición ecuatoriana que, según dijo, tendrían nexos con alias Fito. Hasta ahora, el mandatario ecuatoriano no ha presentado pruebas públicas de esa acusación. Petro respondió que no conoce a Macías, rechazó el señalamiento y anunció que presentará una demanda por calumnia.

La mención de Fito eleva el nivel de la disputa porque no se trata de un actor secundario, sino del jefe criminal más conocido de Ecuador en los últimos años y de una figura ya judicializada en Ecuador y en Estados Unidos. Por eso su nombre tiene un costo político inmediato en cualquier señalamiento entre gobiernos. El caso también se suma a un escenario de tensión entre Bogotá y Quito por seguridad fronteriza, comercio y reproches cruzados entre ambos presidentes.

¿Qué sigue?

En lo inmediato, el choque entre ambos gobiernos queda abierto en el terreno judicial y diplomático. Petro ya anunció acciones legales, mientras el proceso penal contra Fito sigue avanzando en Estados Unidos. En paralelo, su caso seguirá siendo una referencia obligada para medir el alcance del crimen transnacional y el impacto político de la crisis de seguridad ecuatoriana