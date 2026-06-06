Corte rechaza recurso de casación en el caso de Santiago Uribe

La Corte Suprema de Justicia negó el recurso extraordinario de casación presentado por el abogado Jaime Granados en defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por su vinculación con el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”.

Con esta decisión, queda en firme la condena de 28 años y tres meses de prisión impuesta en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La Sala de Casación Penal concluyó que el recurso presentado por la defensa era improcedente, al considerar que las solicitudes carecían de respaldo legal. En la decisión, la Corte señaló que se trataba de una providencia que “no admite recurso alguno”.

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Los argumentos presentados por la defensa

El abogado Jaime Granados había calificado la decisión como injusta, además, cuestionó las conclusiones a las que llegó el magistrado Chaverra, ponente de la decisión, pues señaló que hubo un análisis sesgado que afectó los derechos de Uribe Vélez.

Sin embargo, la Corte Suprema ya había fallado en última instancia a través de una sentencia de 605 páginas, en donde calificó los hechos atribuidos a Santiago Uribe como graves violaciones a la dignidad humana.

Asimismo, señaló que las conductas hicieron parte de acciones sistemáticas y generalizadas contra la población civil del norte de Antioquia.

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¿Qué eran “Los 12 Apóstoles”?

“Los 12 Apóstoles” fue un grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990, especialmente en el municipio de Yarumal. La organización fue señalada de participar en asesinatos selectivos y otras acciones violentas bajo el argumento de combatir a presuntos delincuentes y colaboradores de grupos guerrilleros.