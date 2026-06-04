La guerra en Irán golpea al turismo global, pero Latinoamérica sigue en alza

Latinoamérica y el Caribe arrancaron 2026 con un fuerte dinamismo turístico, impulsado por cifras récord en varios países, mientras el sector global enfrenta pérdidas de hasta 600 millones de dólares diarios por el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los costos del transporte y la confianza de los viajeros, según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Aunque el conflicto ha elevado el valor del combustible y generado incertidumbre en la industria de viajes, el turismo global creció un 2 % interanual en el primer trimestre, según el más reciente barómetro turístico de la ONU. Aun así, varios países latinoamericanos mantuvieron una expansión sostenida gracias al aumento de la conectividad aérea y a estrategias centradas en la seguridad, el turismo de naturaleza y la promoción internacional.

"El turismo es turismo si hay seguridad y confianza, y esto aplica para todos los destinos, porque al ser un sector que mueve personas, la inversión extranjera se contrae una vez no haya estabilidad jurídica o en materia de seguridad", aseguró en entrevista con EFE Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo.

En ese contexto, Latinoamérica y el Caribe mostraron señales de resiliencia, con crecimientos del 18 % en Centroamérica, 2 % en Norteamérica y 0,2 % en el Caribe, mientras que Sudamérica registró una caída del 0,8 %, según la misma agencia.

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México registró 26,2 millones de visitantes internacionales entre enero y marzo de 2026. Solo en marzo creció 11,6 % interanual y reportó ingresos turísticos por 3.541 millones de dólares, cifras que, según Bayona, responden al peso histórico del país como "potencia regional y parte del top 10 de países más visitados del mundo".

El crecimiento en Centroamérica estuvo encabezado por El Salvador, con 1,7 millones de turistas hasta abril, un 35 % más frente al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales compartidos a EFE. Bayona atribuye este avance a la estrategia de seguridad del país, que le ha permitido una recuperación pospandemia superior al 90 %.

En Paraguay, la llegada de turistas se recuperó un 91,24 % en 2025 y dejó ingresos por 1.422 millones de dólares, según la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el país se posicionó como el de mejor crecimiento interanual en el primer trimestre, con un alza del 46 % y más de 1,3 millones de turistas.

Una región más conectada

"Son muchas cosas muy buenas las que están pasando en América Latina. Lo primero es un aumento en la conectividad aérea internacional", afirmó Bayona.

Uno de los ejemplos es Argentina, que, según cifras gubernamentales, tuvo más de 3,5 millones de visitantes hasta abril, un 6,5 % más interanual. A eso se suma que, en diciembre de 2025, inauguró la primera ruta directa con China entre Shanghái y Buenos Aires.

Brasil recibió hasta abril 4,33 millones de visitantes, es decir, 92.465 menos que en el mismo periodo de 2025. Aun así, fue el segundo mejor cuatrimestre de su historia y registró un crecimiento del 12 % en sus ingresos por turismo durante el primer trimestre, según la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, impulsado por una mayor conectividad aérea con Estados Unidos, Europa, Sudamérica y África.

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En Colombia, Qatar Airways operará desde julio la ruta Doha-Bogotá-Caracas, en medio de su mejor primer cuatrimestre pospandemia, con 1,58 millones de visitantes, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Perú, por su parte, creció 1,1 % interanual con más de un millón de visitantes hasta abril, de acuerdo con cifras oficiales, y alcanzó una recuperación del 74,9 % frente a 2019.

También se destaca el caso de República Dominicana, adonde Air France volvió este 2026. El país fue en 2024 el segundo mayor destino de la región después de México, con 11,1 millones de visitantes, y a marzo de 2026 acumuló 2,6 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 12,2 %.

Para Bayona, "la región está manteniendo esas condiciones de confianza y de seguridad, de protección a la inversión, de apoyar a la inversión extranjera (...). Hay un interés muy grande de fortalecer al turismo como política de Estado".

Venezuela y Cuba, en contraste

En Venezuela y Cuba, la guerra en Irán se suma a desafíos geopolíticos y de conectividad. En el caso cubano, además, pesa la crisis económica y la incertidumbre derivada de las presiones de Washington, entre ellas el bloqueo petrolero, que le ha supuesto la peor crisis energética en años.

La isla, que en otro momento fue el segundo mayor destino del Caribe después de República Dominicana, enfrenta entre enero y abril un decrecimiento del 55,8 % en el número de visitantes, con apenas 328.608, tras un 2025 con las peores cifras desde 2002, sin contar la pandemia. Además, noticias como la salida de la canadiense Blue Diamond, la tercera mayor hotelera de la isla, profundizan el mal momento del sector.

En contraste, Venezuela sigue recuperando su conectividad aérea tras la operación estadounidense en Caracas que dio captura a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, luego de un 2025 que, según el Gobierno, cerró con un crecimiento turístico del 44 %.

En abril, American Airlines retomó la ruta Miami-Caracas tras siete años fuera del país, mientras JetBlue busca operar otra entre Caracas y Fort Lauderdale. Al mismo tiempo, el Gobierno asegura que mantiene conversaciones con más compañías para activar nuevas rutas.

Bayona considera que los crecimientos en Latinoamérica reflejan el esfuerzo de "países que están fortaleciendo al turismo como fuente de desarrollo económico", pero advierte que, así como el sector global espera la paz en Oriente Medio para recuperar terreno, la región debe seguir apostándole a la confianza y la seguridad para mantener su tendencia positiva.