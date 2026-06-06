El nombre de Abelardo de la Espriella se convirtió en uno de los más comentados del panorama nacional tras los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo de 2026. El abogado y empresario logró consolidarse como una de las principales figuras de la contienda electoral y avanzó a la segunda vuelta, donde se enfrentará a Iván Cepeda en una de las elecciones más disputadas de los últimos años.

Mientras el debate público se concentra en sus propuestas, su estilo político y las alianzas que podrían definir el rumbo de la campaña, también ha aumentado la curiosidad por aspectos menos conocidos de su vida personal, especialmente aquellos relacionados con su historia sentimental y familiar.

La primera esposa de Abelardo de la Espriella

Antes de construir la familia que hoy muestra públicamente junto a su esposa Ana Lucía Pineda, Abelardo de la Espriella estuvo casado con la abogada Yoly Illidge, quien fue su primera compañera de vida.

Según información difundida por diversos medios, la relación se formalizó en 2001, cuando el hoy candidato presidencial se encontraba en una etapa temprana de su carrera profesional. Sin embargo, el matrimonio tuvo una duración relativamente corta y finalizó en 2004.

A diferencia de otras etapas de la vida pública de De la Espriella, esta relación transcurrió lejos de los reflectores. Durante esos años, el abogado aún no había alcanzado la notoriedad mediática que más tarde lo convertiría en una figura recurrente de la televisión, los medios de comunicación y las redes sociales.

Un matrimonio alejado de la exposición pública

Uno de los aspectos que más llama la atención es el bajo perfil que mantuvo Yoly Illidge antes, durante y después de la separación. Su nombre rara vez aparece en entrevistas o perfiles biográficos del candidato, y hasta hoy se ha mantenido completamente alejada de la atención mediática.

De acuerdo con la información disponible, de esa unión no nacieron hijos. Además, la ruptura no estuvo rodeada de controversias públicas ni escándalos, una situación poco común tratándose de una figura que años después desarrollaría una carrera marcada por la exposición constante.

La familia que hoy acompaña al candidato

Tras el fin de su primer matrimonio, Abelardo de la Espriella reconstruyó su vida sentimental junto a Ana Lucía Pineda, administradora de empresas oriunda de Montería, Córdoba.

Con ella formó la familia que actualmente presenta durante sus apariciones públicas y actividades de campaña. La pareja es padre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, quienes en varias ocasiones han aparecido en fotografías y publicaciones compartidas por el candidato.

Ana Lucía Pineda también ha tenido una participación más visible durante la carrera presidencial, acompañándolo en algunos eventos y convirtiéndose en una figura cercana para quienes siguen de cerca la campaña.

¿Por qué terminó el primer matrimonio?

En declaraciones recogidas por distintos medios a lo largo de los años, De la Espriella ha explicado que la separación ocurrió debido a la juventud de ambos y a diferencias de compatibilidad que dificultaron la continuidad de la relación.

Según su versión, la decisión fue tomada de manera personal y sin conflictos públicos, en un momento en el que todavía estaba construyendo su trayectoria dentro del mundo jurídico y empresarial.